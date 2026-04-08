Los salarios mínimos en América Latina arrancaron 2026 con aumentos para compensar la inflación y sostener el poder de compra de los trabajadores. Sin embargo, las diferencias entre países siguen siendo amplias y solo unos pocos superan los 600 dólares mensuales, mientras otros se mantienen por debajo de los 350 dólares. De acuerdo con reportes económicos regionales, Costa Rica, Uruguay y Chile aparecen entre los países con los salarios mínimos más altos, mientras que Colombia se ubica en un nivel intermedio tras el incremento aprobado para este año. Argentina, Bolivia y Perú, en cambio, figuran entre los más bajos en términos de dólares. El ranking regional de Bloomberg Línea muestra que un pequeño grupo lidera con ingresos superiores al promedio. Estos son los países con el salario mínimo más alto de América Latina en 2026: Costa Rica se mantiene como el país con el salario mínimo más alto de América Latina, superando incluso el umbral de los 750 dólares mensuales, algo que no logran las economías más grandes del continente. Colombia se ubica en el grupo intermedio del ranking regional. Tras el incremento aprobado para este año, el salario mínimo colombiano ronda los 446 dólares mensuales sin subsidio y puede acercarse a unos 548 dólares incluyendo el auxilio de transporte. Con ese valor, el país queda por debajo de Costa Rica, Uruguay, Chile y Panamá, pero por encima de varias economías sudamericanas. Además, el aumento aplicado fue uno de los más altos de la región, lo que permitió mejorar su posición frente a años anteriores. En el segundo bloque aparecen las economías con ingresos medios dentro del continente. Allí se encuentran: Estos países no lideran el ranking, pero mantienen salarios mínimos por encima del promedio regional, con ajustes recientes para compensar la inflación. El contraste regional sigue siendo fuerte. Algunos países todavía se ubican muy por debajo del promedio en dólares: Estas cifras reflejan la brecha existente entre economías latinoamericanas y explican por qué el poder adquisitivo de los trabajadores varía tanto según el país.