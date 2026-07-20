Abelardo de la Espriella conmemoró el Día de la Independencia y encabezó un desfile militar en Medellín

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, participó este domingo en el desfile militar realizado en Medellín con motivo de los 216 años de la Independencia de Colombia, donde pronunció un discurso centrado en el respaldo a la Fuerza Pública, el reconocimiento a Antioquia y los principales lineamientos que buscará impulsar durante su gobierno, que comenzará el 7 de agosto de 2026.

A través de su cuenta oficial en X, el mandatario electo también recordó la fecha patria y aseguró que el país está próximo a iniciar una nueva etapa.

“H ace 216 años nació una nación libre. Pronto comienza una nueva etapa para honrar ese legado con trabajo, autoridad, unidad y amor por Colombia ”, escribió.

Homenaje a soldados, policías y al pueblo antioqueño

Durante su intervención, De la Espriella explicó que su presencia en el desfile tuvo como propósito rendir homenaje a los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, a quienes calificó como “ héroes de la patria ”. Asimismo, destacó el papel de Antioquia y aseguró que el departamento representa un ejemplo para el resto del país.

El presidente electo afirmó que los habitantes de la región han defendido la democracia, la libertad y la institucionalidad, y sostuvo que ese respaldo le da fuerza para afrontar el próximo gobierno.

El papel de Antioquia en su próximo gobierno

En otro tramo de su discurso, De la Espriella señaló que tres de las ministras que integrarán su gabinete son oriundas de Antioquia, una decisión que, según explicó, responde a la importancia que tendrá el departamento dentro de su administración.

El mandatario electo manifestó que el modelo de desarrollo de Antioquia y Medellín puede servir como referencia para otras regiones del país y aseguró que alcanzar ese objetivo será clave para materializar su proyecto de gobierno, al que ha denominado “la patria milagro”.

Abelardo de la Espriella conmemoró el Día de la Independencia y encabezó un desfile militar en Medellín EFE

Además, sostuvo que Antioquia representa “el alma de la colombianidad” y la definió como uno de los principales motores económicos y sociales de Colombia.

Ratificó su respaldo a la Fuerza Pública

Durante el acto, Abelardo de la Espriella reiteró que asumirá la Presidencia el 7 de agosto en una guarnición militar, una decisión que, explicó, busca enviar un mensaje de respaldo a soldados y policías.

En ese contexto, afirmó que será un defensor de la Fuerza Pública y aseguró que los uniformados no volverán a sentirse desprotegidos al cumplir con sus funciones.

También señaló que su gobierno mantendrá una política firme contra la delincuencia y advirtió que quienes no se sometan a la ley enfrentarán la respuesta del Estado.

Trabajo conjunto con Antioquia

En el cierre de su intervención, el presidente electo destacó la gestión del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y expresó su intención de trabajar de manera coordinada con ambos mandatarios.

Según indicó, el objetivo será impulsar proyectos que permitan fortalecer el desarrollo del departamento y atender las necesidades de sus municipios desde el Gobierno nacional.