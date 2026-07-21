Federico Gutiérrez pidió a Abelardo de la Espriella recursos para reactivar obras y fortalecer la seguridad en Medellín

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La Alcaldía de Medellín y el Gobierno nacional entrante comenzaron a definir las prioridades que marcarán la relación entre ambas administraciones durante los próximos años. En el marco de las actividades del 20 de julio, el alcalde Federico Gutiérrez confirmó que ya se desarrollan reuniones de empalme con el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella para coordinar una agenda conjunta.

El mandatario explicó que el propósito es avanzar en proyectos considerados estratégicos para Medellín y Antioquia, luego de una etapa marcada por diferencias con la administración saliente.

Seguridad, el primer eje de trabajo entre Medellín y el nuevo Gobierno

Uno de los temas centrales del empalme será la seguridad. Gutiérrez aseguró que el nuevo Ejecutivo deberá priorizar acciones contra las organizaciones criminales y revisar la estrategia implementada durante el gobierno anterior.

En declaraciones a La FM, el alcalde afirmó que la política de “paz total” no produjo los resultados esperados y sostuvo que es necesario fortalecer la presencia del Estado y endurecer las medidas contra las estructuras ilegales.

Además, señaló que ya sostuvo conversaciones con el ministro de Defensa designado, el general Mora, para avanzar en la creación de bloques urbanos de seguridad y coordinar nuevas estrategias para combatir la criminalidad.

Aunque destacó que Medellín registra la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años y una reducción en algunos delitos, indicó que los esfuerzos estarán dirigidos especialmente a combatir:

El hurto.

La extorsión.

Las redes de trata de personas.

La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Las estructuras dedicadas al microtráfico.

Federico Gutiérrez pidió a Abelardo de la Espriella recursos para reactivar obras y fortalecer la seguridad en Medellín EFE

Metro de la 80 y otras obras que requieren apoyo de la Nación

Otro de los puntos que Medellín llevará a la mesa de trabajo con el Gobierno de Abelardo de la Espriella será la financiación de proyectos de infraestructura.

Entre ellos figura el Metro de la 80, una obra que, según el alcalde, ya supera el 52 % de ejecución, pero que aún depende del cumplimiento de los aportes comprometidos por el Gobierno nacional.

Gutiérrez afirmó que el municipio ya destinó más de 800.000 millones de pesos al proyecto y sostuvo que todavía existen recursos pendientes correspondientes a vigencias futuras.

También insistirá en impulsar la ampliación del aeropuerto José María Córdova, con la construcción de una segunda pista y una nueva terminal, además de avanzar en la transformación del aeropuerto Olaya Herrera en un parque urbano una vez se concrete ese plan.

Salud y energía, otros asuntos que estarán sobre la mesa

La situación financiera del sistema de salud también hará parte de las conversaciones entre Medellín y el Gobierno nacional.

El alcalde manifestó su preocupación por las deudas acumuladas por varias EPS intervenidas y aseguró que Antioquia enfrenta obligaciones millonarias que afectan la prestación de los servicios de salud.

A esa lista de prioridades se suma el panorama energético del país. Gutiérrez advirtió que el próximo Gobierno deberá adoptar medidas para evitar un posible déficit de energía ante la llegada del fenómeno de El Niño, riesgo que, según afirmó, podría derivar en un apagón si no se toman decisiones oportunamente.

¿Cuáles son las prioridades del empalme entre Medellín y el Gobierno de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con lo informado por Federico Gutiérrez, las reuniones se concentrarán en cuatro frentes principales: