El Pacto Histórico se declaró partido de oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella

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El Pacto Histórico oficializó este sábado su decisión de asumir el rol de partido de oposición frente al Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella. La determinación fue adoptada por la Dirección Nacional Provisional y la bancada del movimiento en el Congreso, que anunciaron una estrategia conjunta para su actuación legislativa.

A través de un comunicado divulgado el 19 de julio, la colectividad informó que todas las decisiones relacionadas con la agenda parlamentaria, el control político y la función electoral del Congreso serán tomadas de manera coordinada, con base en su reglamento interno y los estatutos del partido.

¿Cómo actuará el Pacto Histórico en el Congreso?

Según lo informado por la bancada, las posiciones sobre proyectos de ley, debates de control político, elecciones de mesas directivas y demás asuntos estratégicos serán definidas de forma conjunta.

El movimiento aseguró que este mecanismo busca garantizar una actuación unificada, basada en criterios de transparencia, deliberación democrática y participación de todos sus integrantes.

Asimismo, indicó que mantendrá una oposición que calificó como democrática, firme, responsable y alternativa, con el objetivo de ejercer control sobre las decisiones del nuevo Ejecutivo y presentar iniciativas legislativas desde el Congreso.

El movimiento ratificó su respaldo al legado del Gobierno Petro

En el mismo pronunciamiento, el Pacto Histórico manifestó que continuará defendiendo las reformas sociales impulsadas durante la administración del expresidente Gustavo Petro y sostuvo que promoverá los derechos a la participación ciudadana, la organización y la movilización social como mecanismos legítimos dentro del sistema democrático.

La colectividad también afirmó que sus actuaciones estarán orientadas por el interés general, el mandato ciudadano y la consolidación del movimiento como una alternativa política de gobierno.

El Pacto Histórico se declaró partido de oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella Fuente: EFE Mauricio Dueñas Castañeda

¿Qué pidió el Pacto Histórico sobre las mesas directivas del Congreso?

Dentro del comunicado, el partido señaló que las nuevas mesas directivas del Senado y de la Cámara de Representantes deben garantizar plenamente los derechos de la oposición, el pluralismo político y el libre desarrollo de la deliberación parlamentaria.

Además, defendió la autonomía del Congreso como una rama independiente del poder público y sostuvo que el Legislativo debe ejercer sus funciones conforme a la Constitución y a los compromisos internacionales asumidos por Colombia en materia de derechos humanos.

¿Qué ocurrirá si un congresista no acata las decisiones de la bancada?

El Pacto Histórico recordó que tanto el reglamento interno como los estatutos del partido son de obligatorio cumplimiento para todos sus integrantes.

En ese sentido, advirtió que las decisiones adoptadas por la bancada tendrán carácter vinculante y que los congresistas que incumplan lo acordado podrán enfrentar las medidas disciplinarias previstas por la organización.

Como parte de las medidas de transparencia, el movimiento también anunció que los legisladores harán público el sentido de su voto cuando se trate de decisiones previamente definidas por la bancada, con el propósito de fortalecer la rendición de cuentas ante la ciudadanía.