Qué hay que ver este fin de semana largo en Netflix: los títulos que hay que aprovechar antes de que los saquen

El catálogo de series y películas de Netflix se renueva constantemente. Mientras algunos estrenos están llegando a la plataforma, otras se van despidiendo y el fin de semana extra largo de Semana Santa es una buena oportunidad para verlas antes de que hagan sus salida definitiva.

El rey Arturo: la leyenda de la espada

Fecha de salida: 24 de abril

El aclamado cineasta Guy Ritchie aporta su estilo dinámico a la épica aventura de acción y fantasía King Arthur: Legend of the Sword. Protagonizada por Charlie Hunnam en el papel principal, la película es una versión iconoclasta del mito clásico de Excalibur, que sigue el viaje de Arthur desde las calles hasta el trono.

Cuando el padre del niño Arthur es asesinado, Vortigern (Jude Law), el tío de Arthur, se apodera de la corona. Despojado de su derecho de nacimiento y sin idea de quién es realmente, Arthur llega por el camino difícil en los callejones de la ciudad. Pero una vez que saca la espada de la piedra, su vida da un vuelco y se ve obligado a reconocer su verdadero legado... le guste o no.

Mar de plástico

Fecha de salida: 26 de abril

Es una serie española de televisión producida por Boomerang TV para Antena 3 emitida entre 2015 y 2016. El argumento de la serie en su primera temporada gira en torno a la investigación sobre el asesinato de Ainhoa Sánchez, hija de la alcaldesa del pueblo almeriense ficticio de Campoamargo, y de los conflictos de interés que surgen entre los inmigrantes y la población autóctona. En su segunda temporada, la serie nos propone un nuevo asesinato, que se va a investigar a lo largo de los doce nuevos capítulos de esta segunda parte.

Mi villano favorito

Fecha de salida: 16 de abril

Un título para que aprovechen los más chicos (y los padres, también). Mientras intenta cumplir su diabólico plan para robarse a la luna, el acto criminal más increíble de la historia, un supervillano enfrenta su reto más grande, tres pequeñas huérfanas que desean convertirlo en su papá. La visión de este supervillano, y de sus secuaces, irá cambiando poco a poco gracias a esas tres pequeñas que llegarán a su corazón.

La lista completa de títulos que se van de Netflix en abril

14 de abril

Rust Creek

We Are Family

15 de abril

Asoka

Babylon (1980)

Before the Summer

Bibi and Tina: Girls Versus Boys

Bibi and Tina

Bibi and TTine 2

Bittersweet

Bollywood Calling

Boushkash

Congratulations

The Dealer

Ek Khiladi Ek Haseena

Fasel W Na'oud

Four Minutes

From A to B

Hazaaron Khwaishein Aisi

The International Player

Jhankaar Beats

Lembi 8 Giga

Mumbai Matinee

One 2 Ka 4

The Promise

Rainbow Jelly

Shabd

She Made Me a Criminal

Shortcut Safari

The Wedding Day

16 de abril

Crawl

Last Christmas

Luce

Time Trap

17 de abril

Despicable Me

Despicable Me 2

18 de abril

Light in the Dark

Official Secrets

19 de abril

A Plastic Ocean

KO One

My Dear Boy

20 de abril

The Death of Stalin

Disappearance at Clifton Hill

Road to Ninja: Naruto the Movie

The Last: Naruto the Movie

21 de abril

The First Wives Club

22 de abril

Jackie

The Set Up

25 de abril

Head Full of Honey

26 de abril

Clean with Passion for Now

27 de abril

5Gang

The Lift Boy

Mar de Plastico

28 de abril

Jumping Girl

President

What in the World Happened?