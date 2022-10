Murió Robbie Coltrane, el actor que intrepretó a Hagrid en Harry Potter

La saga de películas de Harry Potter marcó a toda una generación, con actuaciones y personajes que quedarán para siempre en la memoria de quienes crecieron con ellas, como el de Rubeus Hagrid, interpretado por el actor escocés Robbie Coltrane quien falleció hoy.

Coltrane tenía 72 años y murió este viernes , según informó el medio británico PA, que citó a su agente.

Además de Harry Potter, el actor también participó de varias películas y series de televisión, donde se destacó interpretando a Valentin Dmitrovich Zukovsky en James Bond Golden Eye, de 1995, y The World Is Not Enough, de 1999.

Coltrane tenía 72 años y murió este viernes

El reconocimiento mundial le llegó a principio de los 90, cuando se puso en la piel del psicólogo criminal "Fitz" Fitzgerald en la serie de televisión Cracker de Jimmy McGovern. Este rol le permitió ganar el premio Bafta como mejor actor de televisión tres años seguidos entre 1994 y 1996.

El espectro de fanáticos se amplió a los más pequeños cuando se lanzó la primera película de la saga de Harry Potter, La piedra filosofal , que llegó a los cines en el año 2001.

El papel lo convirtió en uno de los íconos más queridos del cine y la última vez que se lo vio junto al elenco fue en el especial Harry Potter: regreso a Hogwarts, que lanzó HBO en 2021 al cumplirse 20 años del estreno.