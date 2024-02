Celine Dion emocionó a todos en los Grammy 2024 en medio de su rara enfermedad

La cantante Celine Dion sorprendió a todos al aparecer de manera inesperada en la ceremonia de los premios Grammy de 2024 en medio de su lucha contra el Síndrome de la Persona Rígida .

La canadiense, quien había estado alejada de los medios por la enfermedad neurológica que padece, fue la encargada de presentar el premio al Álbum del Año, en lo que significó su primera aparición pública en varios meses.

La multitud la recibió de pie con una ovación de aplausos, situación que hizo que la cantante de My Heart Will Go On estuviera a punto de romper en llanto.

"Gracias a todos, los amo de regreso. Aquellos que han sido bendecidos con poder estar aquí en los premios Grammy, no deben dar por sentado el tremendo amor y felicidad que la música trae a nuestras vidas y a todas las personas en todo el mundo", dijo Dion en el escenario del Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Dion le entregó premio Grammy más importarte de la noche a Taylor Swift por su álbum Midnights, cerrando con broche de oro la 66° entrega de la premiación.

¿Qué es el Síndrome de la Persona Rígida, la enfermedad que padece Celine Dion?





El regreso a los escenarios de la exitosa cantante y actriz ocurre un año después de que anunciara la cancelación de su gira mundial ‘Courage', debido a que padece de la rara enfermedad neurológica degenerativa conocida como Síndrome de Persona Rígida

Este trastorno neurológico puede causar espasmos musculares muy dolorosos y la pérdida de control sobre los músculos del cuerpo.

En diciembre de 2023, de acuerdo a información del medio especializado Variety, Claudette Dion contó en una entrevista que si bien su hermana "trabaja muy duro", ya no tiene dominio sobre sus músculos, afectados por el problema cerebral y de médula ósea provocada por la dolencia.

¿Qué es el Síndrome de la Persona Rígida, la enfermedad que padece Celine Dion?

"Lo que me rompe el corazón es que ella siempre tuvo mucha disciplina", dijo sobre la enfermedad.

Además, explicó que Celine mantiene la esperanza de volver a los escenarios, aunque "las cuerdas vocales son músculos, y también el corazón", y que no hay suficiente información ni investigación sobre el síndrome para darle un mejor tratamiento que la ayude a regresar a su actividad.

En mayo pasado, la cantante que amasó fama mundial por la canción de "Titanic" en 1997, decidió cancelar las 42 fechas de su "Courage World Tour", la gira mundial que tenía previsto realizar en Europa entre agosto y octubre de este año y entre marzo y abril de 2024.

El tour sufrió varias postergaciones con el paso del tiempo por los problemas de salud de Dion, que le provocan espasmos severos y persistentes.

La última gira que protagonizó la artista de 55 años nacida en Quebec fue "Courage", que lanzó en septiembre de 2019 y llegó a completar 52 fechas, antes de que la pandemia de Covid-19 obligara a suspender el resto de los shows.

Estos son los síntomas del Síndrome de Persona Rígida, la enfermedad poco común que padece la cantante Celine Dion

Síndrome de la Persona Rígida: ¿cuáles son los síntomas?





El Síndrome de Persona Rígida es una condición neurológica degenerativa para la que hasta ahora no existe cura , que afecta el cerebro y la médula espinal y produce síntomas que incluyen rigidez muscular y espasmos.



Ella misma había hablado de la enfermedad y cómo la enfrentaba durante 2022, cuando explicó por medio de un video en sus redes que sufría espasmos que afectaban tanto su capacidad para caminar como para cantar.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) la incluye dentro del grupo de las enfermedades raras o poco frecuentes.

Celine Dion, en la ceremonia de los Grammy 2024 en Los Ángeles

"El Síndrome de la Persona Rígida se caracteriza por episodios de rigidez y espasmos musculares de los músculos del tronco y de los brazos y las piernas, que muchas veces se producen por una sensibilidad aumenta al ruido, al tacto y como respuesta al sobresalto", indica desde su página en español el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos junto con el Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD).

Los síntomas del SPR son los siguientes: