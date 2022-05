Banksy en Argentina: una muestra con obras del misterioso artista británico llega al país

Una exposición con obras del misterioso grafitero británico Banksy llega a la Argentina en agosto, con la idea de acercar al público local al controvertido universo artístico de uno de los creadores más influyentes de los últimos años.

La Guerra de Malvinas también tendrá su serie, producida por compañías argentinas e inglesas



Las entradas a esta muestra inédita en nuestro país ya se pueden adquirir en www.laruralticket.com.ar, y tienen un valor de $ 3000 para público general y de $ 2000 para menores de 12 años.

Kim Kardashian tiene un proyecto "justiciero" para ayudar presos, que ya se puede conocer en la Argentina



La exhibición, que se llevará a cabo en La Rural, ya ha sido vista por más de un millón de personas en su gira mundial, y está concebida como una inmersión en el universo de Banksy a través de obras originales cedidas en exclusiva por colecciones privadas internacionales, con su certificado de autenticidad (COA).

Se trata de 70 creaciones que incluyen una selección de obras únicas ejecutadas con diferentes técnicas: óleo o acrílico sobre lienzo, spray sobre lienzo y madera, serigrafías de edición limitada, esténciles sobre metal u hormigón, esculturas, instalaciones, videos, fotografías y una experiencia de realidad virtual (VR).

"Banksy Genius or Vandal" cuenta además con una audio guía para smartphones gratuita, disponible en castellano e inglés, que enriquece la experiencia del visitante aportando amplia información del artista y sobre cada una de las obras expuestas.

Cómo es y cuándo estrena Los Montaner, el nuevo reality de Disney+ sobre la familia más famosa



Una instalación multimedia envolvente especialmente creada para esta muestra dará la bienvenida al visitante , desvelando pistas sobre el artista, destacando sus piezas más importantes y enmarcando su insólita trayectoria, no exenta de polémica.

Banksy, cuya identidad se desconoce, inició sus pasos en el movimiento grafitero de adolescente en su ciudad natal, Bristol, con el registro de su firma en trenes y calles en 1993 y a partir del 2001 sus obras de stencil y aerosol, ya estaban en todo el país.

Algunas de las obras expuestas son, por ejemplo, la famosa "Girl with balloon" (Niña con globo), la imagen de una niña soltando un globo con forma de corazón, que el artista primero pintó en la pared bajo las escaleras del South Bank y luego en muchos otros lugares, hasta que en 2004, comenzó a hacer grabados para su venta.



La ira de Dios llega a Netflix: de qué se trata el inquietante thriller argentino con Diego Peretti



El original fue subastado en 2018 por u$s 1,3 millón, y cambió su nombre a "Love is in the Bin" ("El amor está en la papelera") cuando se autodestruyó en parte durante la venta, y se volvió a vender en u$s 25 millones en 2021.

Otra, "Love is in the air", también conocida como "El lanzador de flores", es posiblemente una de sus obras más conocidas. Su protagonista es un manifestante cuya cara queda oculta por un pañuelo. A primera vista, parece que está lanzando un coctel Molotov, pero en realidad lo que tiene en sus manos es un ramo de flores.

Producida por Sold Out, IQ Art Management y presentada en Buenos Aires por S2BN, DGE y DF Group (el mismo grupo que trajo "Imagine Van Gogh") en el pabellón Frers de La Rural (Av. Santa Fe 4363) se podrá visitar del 26 de agosto al 27 de noviembre, de martes a viernes de 14 a 21.30 y los sábados, domingos y feriados de 10 a 21.30.