La fruta que pocos comen y que puede ayudar a controlar el azúcar en sangre, según un estudio.

El azúcar en la sangre, también conocida como glucosa, es la principal fuente de energía del organismo y sus niveles están regulados principalmente por la insulina. Cuando la glucemia permanece elevada durante períodos prolongados, puede aumentar el riesgo de desarrollar problemas de salud.

Además de controlar el consumo de azúcares agregados y alimentos ultraprocesados, incorporar frutas, verduras y otros alimentos ricos en nutrientes puede contribuir a una alimentación equilibrada.

La guayaba fue analizada en un estudio publicado en el Journal of Clinical and Diagnostic Research y registrado en PubMed. Los análisis registraron qué ocurrió con la glucemia y el perfil de grasas en la sangre que incorporaron pulpa de guayaba a su alimentación.

Qué descubrió el estudio sobre la guayaba y el azúcar en la sangre

La investigación fue realizada sobre 45 estudiantes sanos que fueron distribuidos en tres grupos. Dos de ellos incorporaron 400 gramos diarios de guayaba madura durante seis semanas: uno consumió la fruta con cáscara y el otro, sin cáscara. El tercer grupo funcionó como control. Antes y después de la intervención, los investigadores analizaron la glucemia plasmática en ayunas y distintos indicadores del perfil lipídico .

La fruta que pocos comen y que puede ayudar a controlar el azúcar en sangre, según un estudio. Murilo Gualda

El grupo que la consumió sin cáscara, los investigadores observaron una disminución de la glucemia en ayunas.

Sin embargo, este descenso no alcanzó significación estadística, por lo que los resultados no permiten afirmar que la fruta reduzca por sí sola el azúcar en sangre. Aun así, el mismo grupo presentó descensos significativos del colesterol total, los triglicéridos y el colesterol IDL.

El resultado fue diferente entre quienes consumieron la guayaba con cáscara. En ese grupo, la glucemia plasmática en ayunas, el colesterol total y los triglicéridos aumentaron de forma significativa. Por esto, los autores concluyeron que la guayaba sin cáscara mostró un perfil más favorable en los parámetros que abalizaron, aunque se trató en un estudio pequeño realizado en personas sanas.

La fruta que pocos comen y que puede ayudar a controlar el azúcar en sangre, según un estudio.

Qué otros beneficios encontró la investigación sobre la guayaba

Además de los cambios en la glucemia y los lípidos, el trabajo analizó otros trabajos metabólicos. En los participantes que consumieron guayaba sin cáscara se registró una disminución significativa del índice de masa corporal y de la presión arterial al finalizar las seis semanas de suplementación.

Los investigadores también observaron modificaciones favorables en el perfil de colesterol. El consumo de pulpa sin cáscara se asoció con una reducción significativa de colesterol total, los triglicéridos y el LDL, conocido como colesterol “malo”, mientras que el HDL presentó un aumento.

Estos resultados fueron parte de los motivos por los que los autores consideraron que la pulpa de guayaba sin cáscara podía tener efectos favorables sobre algunos parámetros metabólicos.