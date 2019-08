Vuelve Breaking Bad: ya tiene fecha de estreno y trailer

Pasaron casi 6 años del final de 'Breaking Bad' y los fanáticos soñaban con su regreso. En aquel último episodio, si bien la historia tenía un cierre, la puerta quedaba abierta a que se pudiera desarrollar más sobre el destino de Jesse (Aaron Paul).

Y es justamente en ese personaje que se enfoca el tráiler de 'El camino: Una película de Breaking Bad', que se estrenará el 11 de octubre en Netflix.



Ya desde febrero se especulaba con la posibilidad de un regreso de la exitosa serie, cuando circuló por internet la sinopsis de un proyecto titulado 'Greenbrier', sobre "un hombre secuestrado que huye en su búsqueda de la libertad". Luego los rumores apuntaban a que el proyecto se había caído, y finalmente este fin de semana se confirmó que, en silencio, la película había continuado su rodaje y en un mes y medio podrá verse finalmente. Lo que aún no queda claro es si en alguna escena aparecerá Walter White.

"Es un capítulo de Breaking Bad que no me había dado cuenta que quería y ahora que lo tengo, estoy muy feliz de que esté ahí", dijo Aaron Paul en entrevista en The New York Times. El guión lo realizó Vince Gilligan - mismo guionista de la serie original- con la colaboración del mismo Aaron Paul.