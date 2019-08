Estrenos de Netflix en septiembre: qué series, películas y documentales llegan a la plataforma

Series

How to Get Away with Murder: Temporada 5 (01/09/2019)

Lo turbio de la política, las apelaciones del grupo de Annalise, los secretos que emergen y un incidente fatal los involucra a todos en una investigación de asesinato.

Grey's Anatomy: Temporada 15 (01/09/2019)

Meredith vuelve a abrirse al amor, mientras los médicos del Grey Sloan lidian con las complicaciones de sus relaciones, con caras nuevas y con nuevas revelaciones.

Élite: Temporada 2 (06/09/2019)

Tras el asesinato de una compañera, un estudiante desaparece, las lealtades cambian, llegan nuevos alumnos y los turbios secretos son más difíciles de ocultar.

The Ranch: Parte 7 (13/09/2019)

Colt se esfuerza por reconciliarse con Abby mientras Beau y Joanne lidian con el desafío que supone envejecer. Entretanto, Mary y Luke se meten en problemas.

Las del hockey (20/09/2019)

Las integrantes de un equipo femenino de hockey buscan la victoria en la pista mientras tratan de sacar tiempo para el estudio, la familia y el amor.

Criminal: España (20/09/2019)

Serie ambientada en una sala de interrogatorios, donde se hacen preguntas en medio de dramas personales. Protagonizan Emma Suárez, Carmen Machi y Álvaro Cervantes.

The Blacklist: Temporada 6 (21/09/2019)

Ahora que sabe que Raymond Reddington no es quien dice ser, Liz deberá decidir si lo ayuda a descubrir quién lo traicionó.

Supergirl: Temporada 4 (24/09/2019)

Mon-El decide perseguir otro destino en el futuro, por lo que Kara enfoca sus energías en el presente, donde hay un nuevo villano acechando a la gente.

Glitch: Temporada 3 (25/09/2019)

Un agente de policía y una médica deben enfrentar un misterio cargado de emotividad cuando siete residentes locales regresan de la muerte en perfecto estado físico.

The Politician (27/09/2019)

Payton sabe desde niño que un día será presidente. Pero primero deberá sortear el panorama político más traicionero de todos: la escuela.

El marginal: Temporada 3 (27/09/2019)

Un expolicía infiltrado intenta desbaratar una banda que opera desde la cárcel, pero antes deberá manejar los códigos del inframundo para sobrevivir.

Vis a vis: Temporada 4 (27/09/2019)

Cruz del Norte tiene nuevo director y una carcelera es ahora reclusa. Zulema se reencuentra con un familiar y Sole recibe una noticia que le cambia la vida.

The Good Place: Temporada 4 (27/09/2019)

Debido a un error, la egocéntrica Eleanor Shellstrop llega al cielo. Decidida a quedarse, intenta convertirse en una mejor persona.

Tiny House Nation: Volumen 2 (29/09/2019)

John Weisbarth y el experto en minicasas Zack Giffin viajan por EE. UU. mientras ayudan a crear pequeños hogares a medida para familias de gran corazón.





DC's Legends of Tomorrow: Temporada 4 (30/09/2019)

John Constantine se suma a las Leyendas para enfrentar una nueva amenaza. Mientras tanto, monstruos míticos y bestias mágicas se cuelan por la frontera entre los mundos.

Películas

Diario de una pasión (01/09/2019)

En esta adaptación del éxito editorial de Nicholas Sparks, la guerra y las diferencias de clase dividen a dos jóvenes amantes en la década del cuarenta.

Cuando te encuentre (01/09/2019)

El veterano de la Marina Logan emprende la búsqueda de la mujer dueña de la sonrisa de la foto que fue su amuleto durante su servicio en Irak.

Una tormenta perfecta (01/09/2019)

Se acerca una supertormenta, y un pescador intenta romper su racha de mala suerte con una enorme captura, pero su embarcación no está preparada para tamaña aventura.

Dirty Dancing (01/09/2019)

Mientras pasa un verano en familia en las montañas Catskill, "Baby" Houseman, una joven de 17 años, se enamora del liberal instructor de baile del lugar.

Chicas pesadas (01/09/2019)

Cady se une a la pandilla más poderosa de la escuela, pero debe enfrentar el infierno cuando el exnovio de la líder de la pandilla quiere ser su novio.

Capitán América y el Soldado del Invierno (01/09/2019)

Un misterioso enemigo irrumpe la paz. Steve Rogers, preocupado por un ataque a S.H.I.E.L.D., retoma su identidad como el Capitán América y se alía con la Viuda Negra.

La gran muralla (09/09/2019)

Un grupo de mercenarios europeos va en busca de pólvora a China. Lo que encuentran es que los héroes de ese país están defendiendo a la humanidad de monstruos salvajes.





Cincuenta sombras más oscuras (09/09/2019)

Anastasia se embarca en una carrera editorial, mientras Christian renegocia los términos de su relación. Pero el pasado amenaza con separarlos.

A mi altura (13/09/2019)

Jodi tiene dieciséis años, mide un metro noventa y nunca tuvo novio, aunque esto último podría remediarse con la llegada de un estudiante de intercambio a su altura.

Las crónicas de Spiderwick (15/09/2019)

Cosas peculiares comienzan a suceder cuando la familia Grace abandona Nueva York para mudarse a la solitaria y vieja casona propiedad de Arthur Spiderwick.

Inferno (15/09/2019)

Un simbólogo de Harvard a la fuga y sin memoria debe descifrar pistas para detener una plaga diseñada para diezmar la población del planeta.

Sully: Hazaña en el Hudson (17/09/2019)

Poco después del despegue, un Airbus 320 se estrella en el río. No hay víctimas mortales, pero el capitán se enfrenta al escrutinio y a la fama.

Entre dos helechos: La película (20/09/2019)

El presentador Zach Galifianakis se lanza a la carretera en busca de famosos a los que entrevistar en su programa de bajo presupuesto "Between Two Ferns".

Fragmentado (23/09/2019)

Un hombre con múltiples identidades secuestra a tres chicas, que deben encontrar el modo de escapar antes de que se apodere de él su más reciente y peligrosa identidad.

Ocultos por la Luna (27/09/2019)

En este thriller de ciencia ficción, un policía de Filadelfia sale a la caza de un huidizo asesino serial cuyos crímenes están sincronizados con el ciclo lunar.

Documentales y especiales

Elena (01/09/2019)

La directora Petra Costa recuerda a Elena, una hermana que dejó atrás su vida en Brasil y se mudó a Nueva York con un sueño: ser actriz.

Hip-Hop Evolution: Temporada 3 (06/09/2019)

Serie documental que narra la dinámica evolución del hip-hop de los setenta a los noventa mediante entrevistas con los MC, DJ y figuras de la música.

La mente, en pocas palabras (12/09/2019)

Docuserie educativa que explora los abismos secretos de la mente, como los sueños o los trastornos de ansiedad. Narrada en inglés por Emma Stone, ganadora del Óscar.

The Chef Show: Volumen 2 (13/09/2019)

El guionista, director y amante de la comida Jon Favreau y el chef Roy Choi hablan sobre comida dentro y fuera de la cocina junto con chefs reconocidos y celebridades.

Hello, Privilege. It's Me, Chelsea (13/09/2019)

Documental de la comediante Chelsea Handler, que hace un quiebre y explora el impacto cultural del privilegio de los blancos empezando por su propia historia de vida.

Los Tigres del Norte en la Prisión de Folsom (15/09/2019)

Los Tigres del Norte arrojan luz sobre el mundo de los reclusos latinos y escuchan sus historias mientras interpretan música norteña en la prisión de Folsom.

Bill Gates bajo la lupa (20/09/2019)

Bill Gates, cofundador de Microsoft, se sincera sobre su infancia, su trayectoria y su pasión por mejorar las vidas de las personas en países en vías de desarrollo.

Abstract: The Art of Design: Temporada 2(25/09/2019)

Entra en la mente de los diseñadores más vanguardistas y descubre la influencia del diseño en cada detalle de la vida.

En pocas palabras: Temporada 2 (26/09/2019)

El "boom" de los multimillonarios. El "Athleisure". El atractivo de las sectas. Explora temas y tendencias actuales en esta apasionante serie narrada por famosos.