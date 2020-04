Sexting, juguetes sexuales, sexo virtual y autoplacer con 'permiso' oficial: consejos ante el coronavirus

A un mes del comienzo de la cuarentena , lo que muchos suponían (o ejercían), ahora tiene 'permiso' oficial. El Ministerio de Salud de la Nación recomendó el sexo virtual y/o la masturbación en el contexto de la pandemia por coronavirus .

En la presentación del informe diario sobre la evolución del Covid-19 en la Argentina, el médico infectólogo José Barletta señaló que la medida profiláctica de "evitar el contacto cara a cara incluye los encuentros sexuales con personas con las que no se convive". En ese sentido, el especialista apuntó que "hay un montón de aplicaciones online para conocer personas, herramientas como las videollamadas y el sexo virtual, agregó.

Tras recomendar el sexting y la masturbación, insistió en la importancia de higienizar bien teclados, celulares y juguetes sexuales que se utilicen. Todo ello porque, según reconoció, "todavía hay poca información sobre como puede transmitirse el coronavirus durante el acto sexual".

Barletta, integrante de la Dirección Nacional de Respuesta al VIH, también pidió "no abandonar prácticas seguras como el uso de preservativos". E indicó que "está muy claro que el Covid-19 se puede transmitir en prácticas cotidianas como los besos" y que "es bastante probable que pueda transmitirse en prácticas como el sexo anal-oral". También precisó que no hay datos que avalen que el "virus se elimine a través del semen y a través de las secreciones de la vagina y el recto", por lo que "es importante la higiene después de las relaciones sexuales, la masturbación o el sexo virtual".

Sexo y coronavirus

A raíz de las crecientes inquietudes y consultas que los argentinos manifiestan a través de las redes sociales y a los especialistas en sexualidad acerca del coronavirus y la sexualidad, un grupo de sexólogos, ginecólogos, psicólogos y comunicadores sexuales decidieron unirse para despejar dudas en su plataforma de Instagram bajo el hashtag #sexualidadycoronavirus

Según la impulsora de la iniciativa Francesca Gnecchi, periodista diplomada en sexualidad y género y directora de la boutique Erotique Pink, "si vamos a tener relaciones con parejas estables que no tengan síntomas o que no hayan estado en países de riesgo debemos seguir con los cuidados de higiene; y si no estamos con pareja estable recomendamos el autoplacer, los juguetes eróticos que se manejan a distancia, el sexting responsable, además de las películas, libros o podcast eróticos”.

Según Gnecchi, "se puede continuar besando y teniendo sexo con una pareja estable a menos que haya viajado a países en riesgo, haya tenido contacto con una persona infectada, presente síntomas o no convivan". En caso de quienes estén pasando la cuarentena a solas, coincide en que "es importante abstenerse de tener contacto íntimo con personas con las que no se conviva. En esta situación, los juguetes sexuales pueden convertirse en los mejores aliados para continuar disfrutando de la sexualidad solo o con un desconocido desde la distancia".

Qué es el sexting o sexo virtual

Desde Erotique Pink, definen al sexting como "una práctica de sexualidad a distancia que además sirve para innovar, salir de la rutina y despertar el erotismo a través del envío y recepción de mensajes, videos o fotografías con contenido erótico y sexual".

Para practicar sexting responsable, recomiendan tener en cuenta:

No es no: Es fundamental enviar mensajes, videos o fotos eróticas sólo si hay mutuo consentimiento. Si alguna de las partes no está de acuerdo, no se debe realizar.

Es fundamental enviar mensajes, videos o fotos eróticas sólo si hay mutuo consentimiento. Si alguna de las partes no está de acuerdo, no se debe realizar. Las apariencias engañan: No iniciar esta práctica con desconocidos o personas que apenas conocemos a través de una aplicación o una red social para evitar el riesgo de que filtre los videos, las fotos o los mensajes. Es esencial tener extrema confianza y seguridad con quien realizaremos sexting.

No iniciar esta práctica con desconocidos o personas que apenas conocemos a través de una aplicación o una red social para evitar el riesgo de que filtre los videos, las fotos o los mensajes. Es esencial tener extrema confianza y seguridad con quien realizaremos sexting. Mejor prevenir que lamentar: Tomá recaudos. Enviá imágenes o videos en los que no se vea la cara, las manchas de nacimiento, los tatuajes, las marcas o los lunares distintivos de tu cuerpo.

Tomá recaudos. Enviá imágenes o videos en los que no se vea la cara, las manchas de nacimiento, los tatuajes, las marcas o los lunares distintivos de tu cuerpo. Si no hay consentimiento, hay abuso: esto sucede cuando recibís mensajes, videos o fotos sexuales de una persona sin haberlo aprobado previa y explícitamente.

Qué juguetes sexuales usar para el sexting y la masturbación

Vibradores vaginales y clitorianos : son una excelente opción si lo que se busca es estimular tanto la zona interna como la externa, disfrutando del placer que brinda su alto nivel de penetración y las distintas intensidades y velocidades de vibración.

: son una excelente opción si lo que se busca es estimular tanto la zona interna como la externa, disfrutando del placer que brinda su alto nivel de penetración y las distintas intensidades y velocidades de vibración. Succionadores de clítoris: estimulan de manera externa el clítoris sin contacto mediante ondas expansivas y una serie de pulsaciones excitantes controlables a través de diversas intensidades que hacen que sea posible obtener un mayor placer e intensos orgasmos.