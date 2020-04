Coronavirus: dónde comprar barbijos de tela baratos, seguros y lindos

Desde el 15 de abril, por la cuarentena ante el coronavirus , es obligatorio en la Ciudad de Buenos Aires el uso de barbijos de tela o tapabocas. Desde el momento en que se había vuelto una recomendación, marcas y diseñadores publicaron tutoriales para que la gente pudiera armarlos en sus casas con pañuelos, telas o hasta bolsas de tela de supermercado. Sin embargo, sabiendo que muchos están abrumados entre la demanda del home office, la tarea escolar de los chicos y la cocina, la opción de fabricarlos fue ganando lugar. Cada vez más marcas de indumentaria y accesorios, a la par de diseñadores de alta costura y emprendedores textiles, empezaron a diseñar modelos accesibles y con diseño.

Barbijo, tapaboca y máscara: para qué sirve cada uno y cuándo conviene usarlos Desde que su publicó la obligatoriedad del uso de barbijos en la Ciudad, se generaron dudas respecto a cómo es cada unidad sanitaria de protección y en qué se diferencian.

Los precios, al cierre de esta nota, oscilan entre $200 y $600. A ese monto, en muchos casos hay que sumarle el costo de envío por plataformas como Rappi o Glovo. En muchos casos, parte de los recaudado se dona a hospitales u organizaciones sociales.

Barbijos de la marca de mochilas Creando.

Laura Echaniz es la la fundadora y diseñadora de Proyecto Echaniz, marca de indumentaria que lleva adelante junto a Mariana Echaniz (fotógrafa y diseñadora) y Leo Carrión, a cargo de contenidos audiovisuales. "Proyecto Echaniz es una marca sustentable que trabaja con materiales recuperados de los años '70 y '80 que pertenecieron a una de las últimas fábricas textiles que hubo en Capital Federal. Trabajamos con telas de esa época, como yacaré, gobelino, organzas y sedas labradas a mano, lo que hace que cada prenda de Echaniz sea única e irrepetible ya que muchas que no se producen más", relata Laura. Ahora esas telas, son la materia prima para los tapabocas.

"Lo de hacer barbijos surgió a partir de reinventarse en la situación actual. Somos amigos de la Fundación Temas que trabaja en barrios vulnerables y les hicimos una donación de 50 barbijos. Ahí nos dimos cuenta que quedaban buenos y decidimos vender. Están hechos de yacaré, que es grueso; de tela de tapiceria y por detrás tiene un bolsillo de algodón para meterle un filtro. La tela es fuerte, lavable y única. Cada dos que vendemos donamos otro a la fundación", relata Laura

Romina Savastano se dedica desde hace 20 a la fabricación de indumentaria gastronómica para restaurantes y hoteles, dos industrias muy golpeadas por la pandemia de coronavirus. Hoy Savastano viró hacia la producción de tapabocas. "Mi hermano es cocinero y me venía diciendo hace unos años que en algún momento se podían implementar barbijos en las cocinas y hace unos años viajé a China y el uso de barbijos me llamó mucho la taención así que es algo que estaba en mi cabeza. Cuando empezó la pandemia, me puse a investigar cómo hacerlos y como cuando empezó la cuaretena tuve que cerrar la fábrica, decidí que algo productivo y solidario tenía que hacer. Estuve una semana probando modelos hasta que conseguí lo que quería y justo declararon el uso obligatorio de tapabocas", relata.

"Tuve que gestionar los permisos para movilizarme y me puse a producir priorizando el uso de materiales nobles y también la estética ya que es algo que probablemente tengamos que usar durante un tiempo. Nuestros barbijos son cómodos, funcionales de tela lavable y con la posibilidad de introducir filtro de tela que es muy importante. Las que recomiendan son metblow o pun", explica y agrega que la demanda es alta. Por cada uno que le compran dona uno a gente que trabaje en salud y seguridad.

A continuación, un listado de 10 marcas que comercializan tapabocas:

1 - Proyecto Echaniz (@proyectoechaniz)

Se trata de una marca de diseño sustentable que trabaja con materiales recuperados y ahora con esas mismas telas también realizan tapabocas. Cada uno cuesta $350 y cada dos vendidos, donan uno a la Fundación Temas. La compra se puede abonar a través de Mercado Pago o transferencia bancaria y las entregas se gestionan a través de Rappi o Glovo.

2 - Tincho & Lola (@tinchoandlola)



Desde la marca de mochilas Tincho & Lola, decidieron dejar de fabricar mochilas por este tiempo y concentrarse en crear barbijos de algodón 100%, lavables y reutilizables. Las primeras 300 unidades serán donadas al hospital público de Buoulogne. Además, también venden al público y por cada uno que se venda por ese medio, donarán uno extra a algún hospital público. Se venden a través de su tienda online y el precio al público es $220 +envío (envíos gratis para compras de más de 20 unidades).

3 - Romina Savastano (@rominasavastano)

Con más de 20 años de experiencia en la industria textil fabricando indumentaria gastronómica, Romina Savastano realiza tapabocas con estilo que comercializa através de su cuenta de Instagram. Están realizados de doble tela lavable con apertura frontal para la colococación de filtro central de tela metblow. Cuestan $600 y por cada compra uno se dona.

4 - Love Africa Bikinis (@loveafricabikinis)

La marcas de bikinis Love Africa lanzó una línea de tapabocas doble capa con abertura, lavables, reutilizables. Se compran a través de su tienda online y realiza envíos a todo el país con normalidad. Cada uno cuesta $280, hay packs de 2 a $480, packs de 3 a $690 y packs de 5 barbijos a $1000.

5 - House of Cholas (@houseofcholas)

Carmela Bustelo es la creadora de House of Cholas, una marca de turbantes y vinchas que hoy suma un nuevo producto: tapabocas en distintos estampados a $300. Cada 3 tapabocas vendidos donará 1 a La Casa de Ronald McDonald de Bahia Blanca, de donde es oriunda. Hace unos días realizó una preventa en su tienda online que fue un éxito y agotó stock así que pronto habrá novedades de cómo adquirir nuevamente.

6 - Atenti Pebeta (@atentipebetatienda)

La marca de ropa Atenti Pebeta - parte del showroom Casa Circular - vende tapabocas de distintos estampados a $500 en su tienda online.

7 - Florencia Casasrsa (@florencia_casarsa)

La marca de induemntaria de Florencia Csarsa realiza tapabocas con doble tela con bolsillo para filtro a $250. Debido a la gran demanda de pedidos está demorando hasta 4 días para las entregas ya sea para retirar por Villa Urquiza o por envío. Las compras se realizan en su tienda online.

8 - Rupicora (@rupicora)

Mariana, la diseñadora detrás de Rupicora - marca de almohadones y objetos para la casa en tela- también se volcó a los tapabocas. Ubicada en Caballito, las compras se realizan en su tienda online y cuestan $170 cada uno.

9 - Bambula Eko (@bambula.eko)

Bambula Eko es una tienda online de alternativas ecológicas y amigables para el medio ambiente. En este tiempo están confeccionando tapabocas en tela PUL bicapa importada, con membrana impermeable respirable certificada y una capa de algodón liso. Son reutilizables hasta 3 años, se lavan solo con jabón a mano o a lavarropas y cuestan $300.

Envios a todo el país a domicilio $320. Retiros x Recoleta de 9:30 a 12:30





10 - Creando (creando.shop)

La marca de mochila y riñoneras Creando realiza divertidos tapabocas con distintos motivos. Los venden a través de su cuenta de Instagram. Cuestan $190 los lisos y $290 los sublimados.