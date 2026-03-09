La rueda financiera de este lunes estuvo marcada por alta volatilidad desde el inicio. Wall Street abrió con fuertes caídas en medio de la tensión geopolítica, lo que presionó a los activos argentinos y llevó al riesgo país a acercarse nuevamente a los 600 puntos básicos, mientras el S&P Merval operaba con mayoría de bajas durante buena parte del día. Sin embargo, el tono del mercado cambió sobre el final de la jornada luego de declaraciones de Donald Trump que sugirieron un posible freno en la escalada del conflicto, lo que impulsó un rebote global de los activos: las bolsas pasaron a terreno positivo, el petróleo moderó su avance y los mercados emergentes lograron recuperar parte del terreno perdido. En ese contexto, los ADR argentinos cerraron la rueda en Wall Street con mayoría de subas, lideradas por el sector financiero y algunas compañías del real estate y agro, mientras que el segmento energético mostró un desempeño más moderado y con algunas bajas puntuales. Entre los mayores avances se destacó Grupo Supervielle, que subió 4,1%, seguido por IRSA con 3,3% y Cresud, que ganó 3%. También mostraron un buen desempeño los bancos: BBVA Argentina avanzó 2,3%, Grupo Financiero Galicia sumó 1,8% y Banco Macro trepó 1,3%. Dentro del resto del panel, Loma Negra subió 1,7%, Telecom Argentina avanzó 1%, mientras que las energéticas registraron alzas más moderadas: Edenor ganó 0,8%, Pampa Energía 0,7% y Transportadora de Gas del Sur 0,5%. En el extremo opuesto, las bajas fueron limitadas. YPF retrocedió 0,2%, Central Puerto cedió 0,1%, mientras que Bioceres cerró sin cambios. En Buenos Aires, el S&P Merval metió una gran remontada tras operar casi toda la rueda con mayoría de acciones en rojo. El Panel Líder si pintó de verde y hubo subas para las empresas locales del orden del 4,9% para Transportadora de Gas del Norte, Metrogas y Supervielle. En dólares, cerró de nuevo sobre los u$s 1817. Por su parte, los bonos soberanos argentinos cerraron la jornada con mayoría de caídas en Wall Street, en un contexto de mayor cautela global por la escalada geopolítica y el repunte del petróleo. Aun así, el riesgo país terminó en 583 puntos básicos, lo que implicó alejarse nuevamente de la zona de 600 unidades que había vuelto a inquietar al mercado en las últimas ruedas. En los globales, las bajas fueron generalizadas. El GD29 cedió 1,5%, el GD35 retrocedió 0,9% y el GD38 cayó 0,9%, mientras que el GD41 perdió 0,7% y el GD46 registró la mayor caída del segmento con -1%. Solo el GD30 logró cerrar en terreno positivo con un avance de 1,5%, destacándose como la excepción de la curva. Entre los bonares bajo legislación local, el comportamiento también fue mayormente negativo. El AL29 bajó 1,3%, el AL35 retrocedió 1,7%, el AL38 cayó 1,9% y el AL41 perdió 0,4%. Sobre la volatilidad del mercado, Renato Campos, CEO de GH Trading, en diálogo con El Cronista, señaló que las palabras de Donald Trump que apuntan a que el conflicto geopolítico no debería escalar más allá de lo observado hasta ahora comenzó a moderar el conflicto geopolítico y los mercados reaccionaron en consecuencia: “Las bolsas avanzaron, el petróleo corrigió a la baja y los activos refugio perdieron impulso”, aseveró. El dólar, señaló Campos, que había actuado como activo seguro en medio de la incertidumbre, también registró retrocesos, lo que expone que el mercado volvió a ponderar un escenario macroeconómico más desafiante para Estados Unidos en el mediano plazo, “tendencia que podría profundizarse durante los próximos días”, concluyó. Sin embargo, para la Argentina un riesgo país en el orden de los 583 puntos es muy elevado. Sobre este punto, Emanuel Juárez, analista de mercados de HFM, en el caso de Argentina, el riesgo país moviéndose cerca de los 600 puntos básicos “refleja una combinación de factores locales e internacionales”. Por un lado, explicó Juárez, el contexto global de mayor aversión al riesgo en emergentes presiona a los bonos, “pero también influyen cuestiones domésticas vinculadas a la dinámica fiscal y política”. Según dijo el estratega, en este escenario, el sector energético suele mostrar mayor resiliencia dentro del mercado argentino, apoyado en el potencial de Vaca Muerta y en el rol estratégico de compañías como YPF, Pampa Energía o Transportadora de Gas del Sur dentro del índice local. Por su parte, Campos opinó que el riesgo país cerca de los 600 puntos responde a una combinación de factores externos como mayor cautela hacia emergentes, fortalecimiento del dólar y rotación hacia activos defensivos, pero también a fragilidades locales, como la inflación elevada, la debilidad de las reservas y las limitaciones de acceso al financiamiento externo, “que amplifican la sensibilidad de la Argentina frente a shocks globales”. En Wall Street, las acciones lograron revertir las fuertes caídas iniciales y cerraron en terreno positivo, impulsadas por el mencionado rebote de último momento luego de que Trump sugiriera que la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán podría estar cerca de su fin. Los tres principales índices protagonizaron una recuperación sobre el cierre de la rueda, después de una jornada marcada por bruscos movimientos intradiarios. En las primeras horas de la sesión, el clima de mercado había sido mucho más adverso. Los precios del petróleo llegaron a máximos desde mediados de 2022 ante las interrupciones en el transporte marítimo provocadas por el conflicto en Medio Oriente, que ya lleva más de diez días. El fuerte encarecimiento de la energía volvió a encender temores de un nuevo rebrote inflacionario en un momento en el que muchos consumidores estadounidenses aún enfrentan problemas de poder adquisitivo. La sucesión de titulares vinculados a la guerra generó fuertes oscilaciones intradiarias, reflejando la sensibilidad de los inversores a cualquier señal sobre la duración del conflicto y el eventual levantamiento del bloqueo en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio global de energía. En ese contexto, el S&P 500 subió 0,8% y cerró en 6.796,24 puntos, mientras que el Nasdaq avanzó 1,4% hasta 22.696,81 unidades. El Dow Jones, en tanto, ganó 0,5% y terminó en 47.742,46 puntos. Entre los sectores, el índice de semiconductores de Filadelfia fue uno de los más firmes, con subas destacadas en compañías como Nvidia, Broadcom y SanDisk. Hacia adelante, el foco del mercado estará puesto en una batería de datos clave de la economía estadounidense que se publicarán esta semana, entre ellos el Índice de Precios al Consumidor (CPI), la segunda estimación del PBI del cuarto trimestre y el informe de gasto en consumo personal (PCE), indicadores que podrían redefinir las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.