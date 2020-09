Messi en Instragram es el deportista más rentable del mundo: por qué y cuánto vale un posteo de Messi para las marcas

Tras la conmoción mundial que provocó su anuncio de querer dejar el Barcelona a fines de agosto, las noticias sobre Leonel Messi vuelven a las secciones acostumbradas: deportes y negocios.

En el primer caso, los medios hicieron referencia a su regreso a las canchas en un partido oficial con el conjunto catalán donde marcó un tanto en la goleada ante Villarreal, el fin de semana pasado. También se empezó a especular sobre un posible pase al Atlético de Madrid, donde ahora juega su amigo el uruguayo Luis Suárez, cuando finalice su contrato.

En el segundo tienen que ver con un estudio que lo ubica como el deportista más rentable para las marcas en Instagram, por delante del portugués Cristiano Ronaldo y el jugador estadounidense de la NBA LeBron James (Los Angeles Lakers). Se trata de una investigación que analizó a 6000 deportistas de 21 disciplinas diferentes elaborado por la empresa Nielsen y SportsPro.

El capitán de la Selección argentina encabeza esta lista que mide tanto el número de seguidores en la red social Instagram de cada deportista, como la relevancia de esos residentes (afinidad geográfica, de género o temática), la conversación que generan sus actualizaciones y el retorno económico que da a los patrocinadores.

Este sistema fue desarrollado por la consultora para monitorear con precisión la efectividad de las campañas sociales y ayudar a los patrocinadores a maximizar su impacto, el marco de medición y selección de influencers. También se tienen en cuenta detalles como seguimiento social, participación de contenido, crecimiento de la base de fans a lo largo del tiempo, valor de los medios y desempeño de contenido de marca versus orgánico.

Messi acumula 167 millones de usuarios en Instagram, que aumentaron un 27% en el último año, con un 37% de publicaciones patrocinadas, y de esta forma lidera la clasificación con un total de 115 puntos en el mencionado relevamiento.

Le siguen Cristiano Ronaldo (113 puntos), LeBron James (110), el jugador indio de cricket Virat Kohli (109), la tenista canadiense Bianca Andreescu (107) y el futbolista brasileño del PSG francés Neymar Junior (107), sexto en esta clasificación.

En este listado también figuran el argentino de la Juventus Paulo Dybala (10); el belga del Real Madrid Eden Hazard (11); el jugador de la NBA Stephen Curry de Golden State Warriors (13); la gimnasta estadounidense Simone Biles (14); o el delantero francés del PSG Kylian Mbappé (15).

Messi regresó a la actividad de la mano de un nuevo contrato multimillonario con la marca Budweiser. Pero el crack rosarino cuenta con numerosos e importantes patrocinadores, siendo el más destacado con Adidas, que de acuerdo a medios españoles se trata de un vínculo que durará por lo menos hasta el final de su carrera como jugador, y le aporta unos 12 millones de euros anuales.

También es parte de campañas importantes de Huawei, Tata Motors, la empresa de telecomunicaciones qatarí Ooredoo, la marca de moda Ginny Hilfiger, Konami, Pepsi, Lays y Gatorade (las tres de Pepsico).

Hookit, dedicada al análisis del negocio de la publicidad, informó que de enero a julio de este año, Lionel publicó 117 posts en las redes sociales, las cuales recibieron 235 millones de "Me gusta", comentarios o acciones, lo que generó u$s 22 millones en valor de marketing para las marcas que promovió.

En tanto que, según otro estudio recién publicado por el medio especializado Forbes, Messi encabeza la lista de futbolistas que más ganan este año, y se convirtió además en el segundo jugador en la historia, después de Cristiano Ronaldo, en alcanzar los u$s 1000 millones en ganancias, sin descontar impuestos.

Forbes estimó que las ganancias anuales totales del futbolista para 2020, incluidos los auspicios, serán de u$s 126 millones, superando las que recaudará el portugués, segundo lugar de la lista con u$s 117 millones. El delantero brasileño del Paris Saint-Germain, Neymar, está en tercer lugar con u$s 96 millones y su compañero de equipo Kylian Mbappé, que es por mucho el jugador más joven en el Top 10, aparece cuarto con u$s 42 millones.