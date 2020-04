Lo mejor que llega en abril para ver en la TV de la cuarentena

El mes de abril llega con una serie de propuestas para disfrutar en casa, ya sea por streaming, on demand o por la televisión por cable, las cuales vale destacar.

Por ejemplo, HBO a través de su señal Mundi, va a emitir el viernes 17 a las 20 hs "No te preocupes, no irá lejos", una película estrenada en cines en diciembre de 2018 y que no mucha gente tuvo la oportunidad de ver.

Es una comedia dramática basada en hechos reales en la que Joaquin Phoenix, en otra extraordinaria actuación, interpreta a John Callahan, un joven caricaturista y alcohólico de 21 años que queda paralítico tras un accidente de auto. Gus Van Sant escribió y dirigió la adaptación del film que incluye en su reparto a Jonah Hill, Rooney Mara y Jack Black, también de muy buenas actuaciones. Tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance el 19 de enero de 2018.

HBO también va a estrenar "Había Una Vez En... Hollywood" (11/4 22 hs), la superproducción de Quentin Tarantino con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, quien se hizo acreedor a un Oscar por su papel de doble de DiCaprio.

El 18 de abril en tanto, en el mismo canal, será el turno de Yesterday. Jack Malick es un cantante sin éxito, que después de ser atropellado por un colectivo durante un apagón global, se despierta y descubre que la gente no conoce a los Beatles porque nunca existieron, con lo que comienza a interpretar sus canciones haciéndolas pasar por las suyas, y se llena de éxito.

El 25 de abril a las 22 (HBO) se podrá ver Spider-Man: Lejos De Casa, la última del superhéroe de Marvel. Es la secuela de Spider-Man: Homecoming (2017), y la película número 23 en el universo cinematográfico de Marvel. Dirigida por Jon Watts, sus protagonistas son Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Marisa Tomei y Samuel L. Jackson.

Y otro film recomendable que ofrecerá el canal premium por tv cable es Chicos Buenos (4/4, 22 hs), una comedia de adolescentes de muy buenas críticas, escrita y dirigida por Lee Eisenberg y Gene Stupnitsky y protagonizada por Jacob Tremblay. Seth Rogen es uno de los productores.

Netflix, en tanto, entre su gran variedad de estrenos mensuales, va a subir dos clásicos modernos.

Por un lado llega El Club de los Cinco (1985). Se trata de film de adolescentes, siendo uno de los títulos más paradigmáticos dentro de este género. Escrita y dirigida por John Hughes, muestra a cinco chicos, dos chicas y tres chicos, cada uno representando uno de los distintos clichés de cualquier secundaria de la época, que deben pasar juntos un sábado castigados en la biblioteca. Es un clásico y una película de culto de gran influencia.

Y finalmente, la plataforma de streaming también contiene ahora Tiburón (1975), el gran éxito que hizo mundialmente famoso al realizador Steven Spielberg.