La cuarentena nacional seguirá hasta el 13 de abril

Toda la jornada se cocinó el anuncio. Este domingo al mediodía, el grupo de expertos epidemiólogos que asesora al Gobierno ante la pandemia, por "unanimidad", recomendó extender la cuarentena obligatoria que vence el martes, una idea que desde que se implementó que rondaba los casi vacíos pasillos de la Casa Rosada. Después una extensa videconferencia con los 24 gobernadores para volver a obtener respaldo político a la medida, desde la Quinta de Olivos, Alberto Fernández informó que el aislamiento se prolongará hasta el 13 de abril.

"He tomado la decisión de que vamos a prolongar la cuarentena hasta que termine Semana Santa", reveló el Presidente en un mensaje pasadas las 22. "Los resultados iniciales son buenos, nos alientan a seguir en este camino", afirmó el mandatario.

Dos horas antes se había conocido que el domingo fueron detectados 75 nuevos casos de la enfermedad, un poco más de los 55 reportados el día anterior. Pero lo importante sigue siendo la llamada "curva de contagios". "Es una pandemia que es espeluznante ver la velocidad que crece", sostuvo, antes de afirmar que mientras la transmisión sea controlable, "nos ayuda a proveernos de insumos".

Además de destacar las medidas oficiales tomadas hasta ahora, que se sumaron los DNU para congelar alquileres y los créditos hipotecarios, Fernández destacó que "el 90% de los argentinos han cumplido plenamente con la cuarentena" y sólo "un número muy bajo" violó el aislamiento. "No estamos siendo ni arbitrarios ni feroces", argumentó sobre las avisadas denuncias penales.

En el mensaje, el Jefe de Estado insistió: "No tenemos que caer en el falso dilema que es la salud o la economía". En privado, ante los mandatarios, había sido más explícito: "De la economía se vuelve, de las muertes no se vuelve más. De la caída del PBI se vuelve, de la muerte no", opinó, según fuentes oficiales. En la Rosada están convencidos que crecerá el lobby para reactivar las actividades frenadas.

Por eso, en casi cuatro horas de reunión virtual, el Presidente les transmitió a los gobernadores el malestar oficial ante la amenaza de una ola de despidos, como el anuncio que hizo Techint. "Les pido que sean firmes con sus empresarios", les recomendó, al tiempo que destacó que el Banco Central habilitó créditos a sola firma de una nómina salarial mensual. "Los gobernadores me pidieron más flexibilidad", reveló el mandatario en su mensaje. En privado alertó: "Hace falta que los especuladores tengan un castigo y si les duele el bolsillo mejor". La puja con el sector empresarial se viene como otra batalla dentro de la guerra contra el coronavirus.

En el repaso de las realidades de cada provincia, destacaron Santa Cruz de Alicia Kirchner y la Río Negro de Arabela Carreras con su preocupación por la actividad petrolera, con el derrumbe mundial del barril y en la previa del descongelamiento de precios doméstico.

Hubo otro pedido del Jefe de Estado a los 24 mandatarios. Uno clave que se evidenció en una primera cuarentena marcada por, sobre todo, alcaldes del Conurbano que cercaron sus localidades. "Hagan todo lo que tienen que hacer pero no cercenen el tránsito de los camioneros", fue el mensaje presidencial para, con la extensión del aislamiento, evitar el desabastecimiento.

Con Axel Kicillof al lado, Alberto Fernández volvió a insistir en poner el foco en el Conurbano. Fue después de haber recibido en Olivos, junto a Máximo Kirchner, a una delegación de los llamados "curas villeros". Entre ellos, el Padre José María "Pepe" Di Paola, alertaron al mandatario que el confinamiento en los barrios humildes no debe ser en sus casas por el hacinamiento. En su mensaje les dedicó a las clases populares: "Les pido que respeten la cuarentena y que cuiden a sus adultos mayores. A todos les van a llegar los recursos que sean necesarios, el Estado está más presente que nunca".

Sobre el después, Fernández sólo dejó en su mensaje un "es un camino que está empezando pero si cumplimos con ciertas cosas, el dolor será menor".