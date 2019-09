Apple TV+: cuáles son las series del nuevo servicio de streaming de iPhone

En el Apple Keynote que tuvo lugar en una de las sedes de la compañía con base en Cupertino, California, Tim Cook -su CEO- anunció que su servicio de streaming Apple TV+ que será lanzado el 1 de noviembre por un valor de u$s 4,99 (casi $300 al cambio actual) por mes. Esto está cerca de la mitad de lo que cobra Netflix.

Durante el evento, Cook dio a conocer también que aquellas personas que compren un dispositivo Apple TV (similar el Google Chromecast), una Mac, un iPhone o un iPad desde hoy obtendrán una suscripción al servicio por un año sin cargo.

Durante los pasados meses, Apple ha dado a conocer los programas que incluirá su plataforma, que espera utilizar la potencia del ecosistema de sus dispositivos para darle un empuje extra para competir con Netflix y Amazon Prime Video, así como el nuevo gran jugador del sector, Disney+.

Entre las series anunciadas anteriormente están 'For All Mankind', 'Dickinson' y 'The Morning Show' (con Jennifer Aniston). Y Cook dió a conocer 'See', una serie dramática y distópica que protagonizarán Jason Momoa ('Game of Thrones') y Alfre Woodward ('Star Trek: First Contact'): 600 años en el futuro los seres humanos son ciegos de nacimiento -tanto que nadie cree que alguien haya visto alguna vez- hasta que todo cambia.

El servicio será lanzado en más de 100 países desde el día uno -aunque no está confirmado aún que la Argentina se encuentre dentro de esa lista-, lo que lo pone por delante del streaming de Disney, que llegará a cinco países durante el mes de noviembre.

Las 3 series más relevantes

1- For All Mankind

Poco antes del 50 aniversario del alunizaje del Apolo 11, Apple anunció detalles de esta nueva serie que dramatizará una historia alternativa de la carrera espacial: la Unión Soviética llegó primero a la Luna y la lucha entre ambas potencias continua.

La serie tendrá 10 capítulos en su primera temporada -no hay una segunda confirmada- y fue creada por Matt Wolpert, Ben Nedivi y Ronald D. Moore ('Star Trek: The Next Generation', el reboot de 'Battlestar Galactica' y 'Outlander')

La serie apunta al deseo humano de "tomar su lugar en el universo", según Moore.

2- Dickinson





Los últimos días del mes pasado Apple anunció esta comedia basada en las experiencias de juventud de la poetisa Emily Dickinson.

Esta serie será protagonizada por Heilee Steinfeld y utilizará la vida de Dickinson como una plataforma para presentar temáticas de identidad, expectativas sociales, género y otros temas que -esperan- serán relevantes para la audiencia acutal.

La madre de Emily será interpretada por Jane Krakowski, conocida por la sitcom '30 Rock' y la dramedia 'Ally McBeal'.

3 - The Morning Show

La novedad más importante de esta serie es que la protagonizará Jennifer Aniston, conocida por su icónico papel en la sitcom 'Friends'.

La actriz encarnará a una conductora veterana de un programa de TV matutino -un talk show- que tiene que reemplazar al conductor del noticiero (Steve Carrell, 'The Office'), que fue despedido en circunstancias poco claras.

¿La otra gran estrella de Hollywood que aparecerá en esta seríe? Reese Witherspoon, que interpretará a una movilera con muchas ganas de complicarle la vida a todos.

Esta serie ya fue confirmada por, al menos, dos temporadas.