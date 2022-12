Los 7 hoteles con terrazas y jardines más restaurantes y bares al aire libre en Recoleta

Los espacios al aire libre son lo más codiciado en los meses de calor y Recoleta, el más parisino de los barrios porteños, no es únicamente cemento y medianeras. Sus elegantes hoteles esconden terrazas y jardines - con bares y mucho verde -, que son magníficos y datos vitales en esta época ¿Ya se imaginan con un gin tonic no? Desde el icónico Palacio Duhau - Park Hyatt hasta un nuevo rooftop en un piso once.



1 - Palacio Duhau: glam, un parque escalonado grandioso y uno de los servicios de té más destacados de la ciudad / Av. Alvear 1661

Cambiar de época y de geografía en una sola tarde es posible dentro del impresionante Palacio Duhau, antigua residencia de una de las familias más reconocidas de la era aristocrática argentina. La magia sucede dentro del restaurante Piano Nobile, donde durante las tardes se puede disfrutar de su servicio de té (el más requerido del restaurante) en los balcones de arquitectura francesa que dan vista al jardín inmenso, silencioso y pacifico del hotel.

En esta experiencia de alta gama el servicio de té está pensado para compartir entre dos personas e incluye una selección de scons con mermelada artesanal; variedad de petits gateaux (la pastelería está a cargo de la chef Paula Maroni) y una degustación de sándwiches y se acompaña de una colección de té de Tealosophy o café de Nespresso, además de agua o jugo. Al final, también ofrecen una copa de espumante.

Si bien su servicio estrella es la hora del té, también se puede disfrutar de un desayuno a la carta, almuerzo y cena por pasos: "nuestros tres restaurantes y el Oak Bar cuentan con terrazas con vistas al jardín, cada uno propone una experiencia gastronómica diferente" comenta María Eugenia Motter, Gerente de Marketing & Comunicación del Hotel, y agrega que el "Duhau Restaurante & Vinoteca ofrece cocina argentina sofisticada, cortes de carne y pesca Premium. Cuenta con una cava de quesos única y las mejores etiquetas de Argentina y el mundo".

Si tuviese que describir al jardín del Duhau, que también se puede apreciar y disfrutar desde Gioia (y sus afters que ahora están a pleno) en pocas palabras, Eugenia considera que "es un oasis en el corazón de la ciudad, una joya arquitectónica que recibe huéspedes y clientes con experiencias curadas, auténticas y enriquecedoras".

2 - Sofitel: jardines y pastelería en un jardín - con sol y sombra - que se lleva todos los aplausos / Dato: acaban de inaugurar Alma, un canchero restaurante / Posadas 1232

El jardín del Sofitel Recoleta es uno de los más lindos del barrio. Oculto desde la calle, se puede disfrutar allí del servicio de té de miércoles a domingos y cuenta con platos típicos de la pastelería francesa, como Financieres, Canelés o Madeleines, entre otras piezas deliciosas creadas por Erika Scaffino, Chef pastelera del hotel que tiene a su cargo la pastelería. Todo se puede acompañar de dos infusiones (té o café), agua o jugo de naranja y una copa de espumante.

Entre sus platos más celebrados dentro del servicio de té se encuentra el Lingote de chocolate y frambuesa, el Tatin de manzana, la Bretona de frutillas y, de salado, sin duda son los chipas rellenos.

La ventaja de estar al aire libre en un espacio tranquilo pero seguir en plena ciudad es lo que destaca el Sofitel, que muestra el famoso art de vivre, manteniendo el lujo francés de toda la cadena y siguiendo el mismo espíritu que poseía el antiguo Sofitel de calle Arroyo, en Retiro.

El té de la tarde es un programa ideal para compartir en familia, con amigos o en pareja, que se ofrece en el marco espectacular que brinda al hotel con dos grandes ventajas: al aire libre y en plena ciudad.

Federico Nudelman, Gerente de alimentos y bebidas, considera en charla con MALEVA que, si bien reciben todo tipo de público "en su mayoría son turistas y vecinos de Recoleta" que encuentran en el espíritu del lugar "cocina de autor y productos locales de pequeños y medianos productores que ofrecen productos frescos y de estación".

Dato extra: hace pocos días abrió en el hotel el canchero restaurante ALMA. Una propuesta que se destaca por el uso de productos locales que provienen de toda la Argentina, con una amplia selección de carnes y vegetales de estación.

Madera, cuero, vidrio, metal, cristal, son solo algunos de los elementos nobles que se eligieron para su creación y que logran un ambiente relajado, amplio y luminoso, rodeado de obras del reconocido fotógrafo Aldo Sessa. Con una capacidad para 70 cubiertos y una sala privada para ocho personas.

La propuesta gastronómica a cargo del chef Facundo Díaz, se basa en productos cuidadosamente seleccionados para crear platos originales, sabrosos y visualmente atractivos. "Ofrecemos una cocina de autor en constante movimiento...»

3 - Four Seasons: jardín de invierno y una parrilla con mucha impronta / Posadas 1086

Ingresar al Four Seasons, tomar el ascensor y atravesar un spa son los tres pasos para aparecer en uno de los espacios más tops del barrio: Nuestro Secreto, la parrilla gourmet del Hotel que se encuentra rodeada de una pileta, una mansión construida a principios del siglo XX y un jardín de invierno.

El restaurante se destaca por su barra de tragos, su charcutería, su selección de las mejores carnes argentinas y, por supuesto, los helados caseros de Dolce Morte. La cocina está a cargo de la chef parrillera Patricia Ramos que junto con su equipo ofrecen una experiencia gastronómica única, convirtiendo un evento social clásico del país en una excepcional salida.

El hotel también cuenta con el reconocido Elena, ubicado al lado del Pony Line Bar, que se destaca por sus creativos cócteles y una de las hamburguesas más famosas de la ciudad.

Nuestro secreto cuenta con un bar al exterior antes de ingresar al restaurante que es ideal para tomar unas copas mientras esperás tu mesa.

4 - Loi Suites: espacio diáfano, vegetación y gastronomía ¿En serio afuera pasan colectivos? Vicente López 1955

Uno de los secretos mejores guardados de Recoleta es el jardín de invierno del Loi Suites. Ubicado en el corazón del barrio, a tan sólo media cuadra del Recoleta Mall, sorprende por su abundante vegetación y el contraste con el blanco de su mobiliario que sin dudas aumenta la luminosidad del espacio, generando una mezcla de un lugar tropical con uno elegante.

Se puede ir a desayunar, almorzar, tomar el té o cenar y también tienen servicio de brunch. El servicio de té incluye petit fours, sandwiches, scones, macarons, jugo de naranja, agua y té o café.

5 - Hub Porteño: hotel conceptual en una de las manzanas más icónicas de Recoleta / Rodríguez Peña 1967

Lleno de intimidad, personalidad y elegancia, este hotel boutique permite admirar la belleza del barrio de Recoleta desde su terraza, manteniendo la privacidad y construyendo un oasis urbano.

La calidez del lugar y del trato crea el ambiente ideal para sentirse como en casa, pero con el toque de estar en un hotel boutique disfrutando de las vistas de la ciudad.

La terraza cuenta con un servicio de bar, ideal para disfrutar al atardecer con amigos, compañeros de trabajo o familia. Y, además de su terraza, cuentan con un restaurante en caso de querer cenar.

6 - Alvear: cuando el ascensor de un hotel legendario te lleva a la mejor vista en un ambiente de lo más top / Av. Alvear 1891

Uno de los miradores más famosos y encantadores de la ciudad lo sigue teniendo el sofisticado hotel Alvear Palace. En el piso 11 se encuentra el Alvear Rooftop, su bar que, además de caracterizarse por su estilo refinado y sus tragos y tapas exquisitas, tiene una vista privilegiada de la ciudad: desde allí se divisa la famosa Avenida Figueroa Alcorta y la Facultad de Derecho.

El edificio, que ya representa un patrimonio histórico del barrio, se inauguró hace 90 años y mantiene su elegancia, que se ve en cada detalle del hotel, desde la entrada hasta el pasillo que lleva a la terraza abierta, donde se respira a cada instante lujo y exclusividad.

¿Y qué ambiente se respira dentro de los pasillos del jardín de invierno y rooftop del Alvear? Según Estefanía D'Annunzio, Gerente de AA&BB, busca "ser un ambiente íntimo, destacando sus platos de influencia francesa con productos de estación.» «Recibimos en su gran mayoría a vecinos del barrio y a extranjeros de Estados Unidos y Europa" resume Estefanía sobre el público que reciben.

Entre sus tragos más pedidos se destaca el Nostro Novo Negroni y, si de platos hablamos, sin duda sus dos estrellas son los langostinos apanados en Panko y la Hamburguesa «Rooftop» de ojo de bife con Pan brioche, queso ahumado, tomates confitados, aros de cebolla morada, panceta ahumada y lechuga.

En cuanto al servicio de Té, los favoritos son los scons tibios acompañados de mermeladas naturales de El Bolsón y el mini gateaux.

También vale mencionar que su té cuenta con un servicio sin TACC y uno vegano.

7 - Hotel Palladio: el lugar de nacimiento de Nicolás Rodríguez Peña y las coordenadas de reuniones secretas con próceres argentinos / Av. Callao 924

Situado en un edificio histórico y emblemático, el hotel cuenta con el restaurante Negresco Bistró & Bar que se caracteriza por su parrilla y sus tragos.

Debido a su éxito, decidieron ir por más y extendieron el servicio a su terraza en el piso 11, ampliando la carta de tragos de autor y el menú estacional, para que sus visitantes puedan disfrutar en sus mesas y sillones al aire libre rodeados de vegetación y una pileta ideal para el calor que se empieza a sentir.

¿Los cocktails que más salen? Primavera del 75' (Gin, Christalino de peras, almíbar de peras & malbec, jugo de limón, Espumoso Extra Brut) y el Tiki Lau (Ron blanco, ron añejo, almíbar de té, chameli & maracuyá, jugo de limón, float de ron añejo de 7 años).

En cuanto a la comida, sin duda se destacan por sus platos que fusionan comida asiática y peruana, siendo los más elegidos el Ceviche clásico y papa Huancai y el Puerto Madryn Roll, que incluye trucha patagónica flameada. Y para el postre su clásico Tiramisú.

Para Román Mailhos, Gerente de Alimentos y Bebidas, los mejores días para ir sin duda son "los jueves de 20h hasta la medianoche" ya que ese día se desarrolla una propuesta exclusiva que incluye Sushi acompañado de música en vivo junto con "la mejor coctelería de autor".

Román considera que es una opción ideal para salir "con amigos o en pareja, para disfrutar de un after office perfecto a la luz de la luna". En cuanto al público, suelen recibir a gente entre los 20 a 50 años, pero resalta que es un ambiente cálido y amigable, donde quien vaya puede relajarse y disfrutar de su propuesta al aire libre.

El nivel de calidad que se encuentra en esa terraza del piso 11 se debe a un equipo de bartenders jóvenes que buscó sorprender con tragos innovadores, creando mezclas de colores y sabores, y ofreciendo una experiencia única para disfrutar en un entorno relajado.

///Fotos: son todas gentileza de los hoteles mencionados