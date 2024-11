"El sabor de vivir mejor": la propuesta que reúne lo mejor de las poblaciones más longevas

Disfrutá del sabor de vivir mejor (Enjoy the taste of living better) es la nueva propuesta de Le Pain Quotidien, que sumó a su menú "platos héroes" elaborados con ingredientes que se consumen en regiones donde las personas son más felices, saludes y viven más tiempo.

El creador de la marca, Alain Coumont, viajó a estas zonas junto con un equipo de nutricionistas y de alimentos y bebidas global para elaborar estos platos con alimentos que se consumen en Ikaria, Grecia; Okinawa, Japón; Región de Ogliastra, Cerdeña; Loma Linda, California; y Nicoya Península, Costa Rica.

El concepto busca difundir los buenos hábitos alimenticios y cómo con acciones pequeñas y determinadas elecciones podemos construir una mejor calidad de vida. Los platos se presentan frescos, tanto para desayunar, almorzar o merendar.

¿Cuáles son los nuevos platos que se pueden comer en Le Pain Quotidien?

Para Coumont, Le Pain Quotidien "es mucho más que solo el sabor de una comida deliciosa". La premisa del chef belga es que con ellos se descubre " el sabor de vivir mejor, abrazando todos los buenos aspectos de la vida ".

Así, el creador continúa instalando nuevas tendencias en la gastronomía local. Los nuevos platos están basados en comunidades que se conectan sin saber: se mueven bien, comen bien y tienen un fuerte espíritu comunitario, valores que describen la esencia de Le Pain.

En el menú, los nuevos platos se identifican con un corazón verde. La marca creó opciones balanceadas que combinan sabor, proporción y bienestar.

Los nuevos platos de Le Pain Quotidien están disponibles en la carta.

Quinoa Breakfast Bowl

Elaborado con labneh, frutillas, arándanos, banana y almendras tostadas. Tanto opción fría como caliente, ideal para el desayuno o merienda.

Tartine Chuna

Elaborado con garbanzos, microgreens, cebolla caramelizada y pepino encurtido. Una opción fresca para empezar la mañana o en las tardes calurosas de la primavera.

Flatbread con porotos blancos y microgreens

Realizado con espinaca y acelga orgánicos, mozzarella fior di latte, sweet chili orgánico y pesto.

Ensalada Panzanella

Elaborada con brócoli asado, arvejas, choclo, tomates cherry, croutons, hojas verdes y aderezo de hierbas.

Los aportes de los lugares más longevos del mundo

Ikaria, Grecia

Ubicada en el mar Egeo, esta isla tiene una de las tasas más bajas del mundo de mortalidad y demencia en la mediana edad. Su mayor longevidad se debe a su tradicional dieta mediterránea, que es rica en verduras y grasas saludables, con menos productos lácteos y cárnicos.

Okinawa, Japón

Esta isla es una de las más importantes del país asiático, está ubicada en el archipiélago subtropical de Japón. Allí se encuentran las mujeres más longevas del mundo. Entre sus alimentos básicos se encuentran el boniato okinawense, la soja, la artemisa, la cúrcuma y el goya (melón amargo).

Región de Ogliastra, Cerdeña

Se trata de una isla italiana cuentan con la mayor concentración de hombres centenarios del mundo. Su dieta es baja en proteínas, que decantan en bajos índices de mortalidad en gente por debajo de los 65 años.

Loma Linda, California

En esta región se concentra la mayor comunidad de adventistas del séptimo día. Algunos de sus residentes viven 10 años más sanos que el estadounidense promedio. Su dieta está basada en cereales, frutas, frutos secos y verduras.

Nicoya Península, Costa Rica

El secreto de la longevidad en esta región Centroaméricana reside en sus sólidas comunidades religiosas , profundos vínculos sociales y hábitos de actividad física regular de baja intensidad.

Sucursales de Le Pain Quotidien

CABA

Alto Palermo: Santa Fe 3253

Solar Mall: Arce 940

Armenia: Armenia 1641

Sucre: Sucre 2151

Kiosk Alto Palermo: Avenida Santa Fe 3253

Arcos: Avenida Santa Fe 3253

Salguero: Salguero 3075

Nordelta: Avenida De Los Lagos 6660

Olivos: Avenida del Libertador 2417

Recoleta Mall: Vicente López 2050

Patio Bullrich: Posadas 1245

Posadas: Posadas 1402

Madero Harbour: Juana Manso 1770

Núñez: Av del libertador 6515, Nuñez

Nicaragua: Nicaragua 6002

Aeroparque Internacional Jorge Newbery: terminal A

Colonia Express: Avenida Pedro de Mendoza 90

República: Bouchard 649

Provincia