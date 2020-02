San Valentín: recetas de tragos para beber en pareja

Las primeras miradas y las charlas de conquista interminables, pero también los reclamos y las reconciliaciones, se dan cita con una copa en la mano. Si estás en celibato consagrado o en feliz matrimonio, si te 'estás conociendo' o incursionando en el poliamor: cualquiera sea tu estado civil o sentimental, el cóctel o el vino que vas a disfrutar en San Valentín, el próximo 14 de febrero, revela cómo sos en modo enamorado.

Una investigación de la Universidad de Michigan, publicada en The Journals of Gerontology Serie B: Serie de Psicología (mayo 2018), afirma que las parejas que comparten el hábito de beber alcohol duran más y son más felices.

Posiblemente no sea el consumo de alcohol por sí solo la causa sino que, compartir experiencias agradables con el otro, tener momentos para recordar y sentir emociones profundas, podría ayudar a la pareja a estar más unida. Como sea, una copa de vino o un trago siempre fortalecen los vínculos, especialmente los amorosos.

Asimismo, otros estudios concluyen que beber alcohol nos hace percibir más atractivas a las personas a nuestro alrededor. Según un estudio de las universidades de Glasgow y Saint Andrews, tanto mujeres como hombres encontraron un 25% más sexies a otras personas cuando habían consumido alcohol, en comparación con los sujetos que no bebieron.

Y como si fuera poco, otros apuntes más científicos, como el de Pierre Mendes-France, de la Université de París, señalan que el efecto 'gafas de cerveza' funciona de forma bidireccional: esto es, que el alcohol no únicamente mejora la percepción del atractivo de los demás, sino que también nos hace sentir más seductores a nosotros mismos.

Entonces, si el alcohol nos embellece y si beber en compañía nos hace más felices, ya no quedan razones para no salir de copas en San Valentín.

Pacto de amor eterno

A aquellos que festejan un año más, y son el mejor testimonio de que beber en pareja mejora la relación, les recomendamos este cóctel delicioso, para continuar con la eterna luna de miel.

En 1916, Hugo Ensslin publicó en 'Recipes for mixed drinks' este preparado llamado Honeymoon, que fuera un destacado en Los Ángeles durante la década de 1920. Es, esencialmente, un destilado de manzana (Calvados), más triple sec, licor Benedictine y jugo de limón. Un drink exquisito que una pareja consolidada se debe regalar periódicamente.

Honeymoon

6 cl. de Calvados

1,5 cl. Triple sec

1,5 cl. Benedictine

1,5 cl. jugo de limón

1/2 clara de huevo (opcional)

Disponer todos los ingredientes en una coctelera, agitar y servir en copa cocktail

Remolones y bruncheros

Si tu pareja es de las personas que aman dormir hasta muy tarde y a vos te copa prepararle el desayuno, el Bloody Mary es el indicado para un inicio medio tardío de la jornada.

Este jugo de tomate, bien sazonado y con una buena cantidad de vodka, es la dosis perfecta para arrancar con un opíparo brunch, ya es todo lo nutritivo y movilizador que necesitás para disfrutar sin pausa, pero sin prisa, del Día de los Enamorados.

La teoría popular señala a Fernand 'Pete' Petiot como el creador del cóctel. En la década de 1920, mientras trabajaba en el Harry's New York Bar en París, Pete mezclaba vodka ruso con jugo de tomate para los expatriados estadounidenses que se acodaban en la barra. En 1934, Petiot tomó el timón del King Cole Bar del St. Regis Hotel en Nueva York, donde presentó el Red Snapper, que incluía vodka, jugo de tomate, cítricos y especias. Supuestamente, Petiot había querido llamar a la bebida Bloody Mary, pero el propietario del hotel, Vincent Astor (quien, casualmente, estaba casado con una mujer llamada Mary) se opuso. La bebida más tarde se rebautizó como quiso su creador. Y se convirtió en un clásico.

Bloody Mary

6 cl. vodka

9 cl. jugo de tomate *

1,5 cl. jugo de limón

3 dashes salsa inglesa Worcestershire

3 dashes de salsa Tabasco

Pizca de sal

Pizca de pimienta negra molida.

(*marcas de jugo de tomate como Campbell o Sacramento te resuelven el tema)

Colocar en vaso de composición (mixing glass) todos los ingredientes. Revolverlos, con hielo. Probrar y ajustar los condimentos. Servir en vaso alto con hielo y sorbete. Decorar con tallito de hinojo.

Reivindicación del mañanero

Hubo un tiempo -hace mucho tiempo- en que era un ritual diario acercarse al bar de cabecera a primera hora de la mañana por una copa de vino, un vasito de whisky o un cóctel. Ese trago mañanero podría haber tomado un apodo temático, como Between the sheets, Pick me up, Eye opener o Morning glory fizz.

En otras épocas, era una práctica socialmente aceptable, pero hoy se impone arrancar el día con un latte o capuccino 'to go' y una medialuna. Pero, en San Valentín, vale la pena comprobar que el Morning glory fizz es uno de esos cócteles que, de mañana, caen brutal.

El fizz es, básicamente, un sour: esto es, una mezcla de destilado, azúcar y jugo de limón, (agitado) más agua carbonatada. Su fórmula es realmente versátil, casi como un lienzo que permite crear distintas opciones. Es ideal para poner el cuerpo en marcha luego de una acalorada noche de amor.

Morning Glory Fizz

6 cl. Scotch Blended 12 años (ideal)

3 cl. jugo de limón

1,5 cl. almíbar

1 cucharadita de absenta

1 clara de huevo

Agitar todos los ingredientes sin hielo, para montar la clara (dry shake). Luego agregar hielo y volver a agitar por 15”. Servir en un vaso alto sin hielo y completar con 3 cl. de soda.

Pareja 'mal trago'

Si estás atravesando un momento difícil, un distanciamiento, un desencuentro o cualquiera de esos altibajos que a veces tocan en la vida de a dos, nada mejor que pasar el trago amargo con Cynar.

Es un bitter muy versátil y amigable, que se adapta a muchos sabores: a los cítricos, a otros aperitivos y/o bitters, a la tónica y también a diferentes alcoholes. La clave está en dejar volar tu imaginación y balancear el amargo dulce del Cynar con otros componentes. Recordemos que, en la historia de las bebidas, las plantas son valoradas por sus propiedades, y una de las más legendarias es la de ser usadas en pócimas y brebajes de amarre del ser deseado.

Bitter Mimosa

1.5 cl. Cynar

6 cl. Jugo de pomelo

6 cl. Vino espumoso brut

Colocar en una copa flauta. ¡Y a brindar por la reconciliación!

Para los románticos

De acuerdo a la leyenda, todo comenzó en Saronno, cerca de Milán. El pintor Bernardino Luini, discípulo de Leonardo da Vinci, recibió en 1525 el encargo de pintar un fresco de la Madonna en Saronno. Bernardino contó con la ayuda de la hija de la dueña de una posada, quien le sirvió de modelo. Pasaron los meses y la joven se enamoró del pintor, a quien le obsequió una bebida con productos naturales que tenía en su jardín con la intensión de despertar en el artista el mismo sentimiento.

Hoy, el Disaronno Originale, un elixir de almendras dulces y amargas y huesos de damasco, es perfecto para una primera cita o una salida de aniversario, sea bebido sólo con hielo y una rodaja de limón o naranja, o derramado sobre un helado de vainilla o chocolate.

God Father

Mezclás en partes iguales (4,5 cl. de cada uno) Disaronno y ccotch whisky con hielo.

Solo da para un café

¿Cena o almuerzo? ¿Cine o teatro? ¿Con o sin ajo? Muchas preguntas para una primera cita. Sin embargo, considerando que ahora hay decenas de cafeterías con mucha onda y novedosas propuestas, o bien bartenders muy creativos que sumaron al café como un ingrediente más; la idea de sorprender con una infusión en San Valentín no es para nada descabellada. Y si el horno no está para bollos, quizás sea la opción más adecuada para limar asperezas. Igualmente, si a tu pareja le encanta el café, sorpréndela en casa con este coctel y unos chocolates que, si bien no sustituyen el sexo, son garantía de felicidad.

Coffee Tonic

En un vaso alto colocar (en este orden)

Hielo hasta completar (sin miedo)

9 cl. agua tonica

3 cl. de dry gin

4.5 cl. espresso o café filtrado (el de tu agrado).

Beber con sorbete.

Cerca, pero lejos

Si estas en una relación libre, sin compromisos ni ataduras; o elegís una relación LAT (Living Apart Together), te sugerimos esta variación “naif” y frutada del clásico Martini: el Peter Pan Martini.

Un coctel para todos los que procuran alcanzar su nirvana en el amor, libres, sin mandatos, incluso para quienes decidan pasar solos San Valentín con una pizza y la serie favorita de Netflix. Porque todo vale, cuando se trata de beber un rico trago.

Peter Pan Martini

Colocar en coctelera:

3 cl. Dry gin

3 cl. Vermut dry

3 cl. Jugo de naranja

Agitar y servir en copa coctel.

Atracción fatal

Otro que sugiere y mucho es el Between the sheets. Solo pedirlo en una primera cita, es más que sugestivo. Este provocador trago, que data de la época anterior a la Prohibición (Ley Seca 1920-1933), tiene sentido en tiempos donde la conducta de los ciudadanos de América del Norte, era al menos, moralmente cuestionable.

Un coctel seductor desde su nombre, es el recetado para los encuentros casuales y express, y para los que están decididos a pasar una noche subidita de tono.

Es muy probable que este mix sea obra del gran Harry MacElhone, en el Harry’s Bar en París, teniendo en cuenta la inclinación del barman por crear cócteles graciosos como Monkey Gland y Scofflaw.

Beetwen the sheets

3 cl. Ron blanco

3 cl. Cognac o brandy

3 cl. Cointreau o Luxardo Triple Sec

2 cl. Jugo de limón

Agitar todos los ingredientes con hielo.

Servir en una copa coctel (sin hielo).