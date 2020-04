Recetas fáciles con merluza y dónde pedir delivery de pescado en Semana Santa

¿Por qué no se come carne roja y sí se come pescado en Viernes Santo? Hace ya varios siglos que la Iglesia católica estableció que ese día, así como el Miércoles de Ceniza (fecha en la que empieza la Cuaresma, tiempo previo a la semana santa y que dura 6 semanas), sus fieles deben abstenerse de comer carne roja porque era una proteína tradicionalmente asociada a los festejos, algo que nada tiene que ver con la fecha en que se conmemora la crucifixión de Jesús.

En esta Semana Santa tan particular, que transcurre en la cuarentena por el coronavirus , en las redes sociales son furor las recetas para hacer dorado, pez limón, salmón y trillas. Pero también hay opciones más clásicas, que siempre están entre las preferidas de los argentinos, como la merluza.

Lucas y Antonio Cioffi, dueños de la tradicional pescadería El Delfín, brindan tips y consejos para preparar la merluza, el pescado más vendido y accesibles.

1) A la parrilla: cocinar el filet envuelto en papel de aluminio y adobarlo con una mezcla de limón, hierbas (orégano, tomillo y romero), ajo y aceite de oliva. Los pescados enteros no se recomienda envolverlos en papel de aluminio.

2) Al horno: sin papel de aluminio y con especias a gusto, no hace falta ponerle ni manteca ni aceite a la fuente: con un colchón de cebollas está perfecto. Prepararlo con cebolla, morrón, tomate, zanahoria y papa, cortadas más finitas que el resto porque tienen un tiempo de cocción más lento (más de 20 minutos) que la merluza, que se hace en menos de 20.

3) En escabeche: si se prepara la merluza junto con el escabeche, el consejo es enharinala antes, ya que el tiempo de cocción es muy corto. Si se prepara el escabeche aparte, lo que debe hacerse es sumergir el pescado ya cocido en el escabeche y dejarlo reposar a gusto para que tome sabor.

4) En chupín: usar los lomos, o sea, el filet de merluza grande, o bien, merluza entera trozada. Hacer salsa de tomate perita pelado con morrón, papas, cebolla, orégano y lo que gusten.

5) Hervido: llevar a hervor una mezcla de laurel, cebolla y especias, y luego sumergir la merluza en el agua y levantar con la espumadera. Servir con un buen aceite de oliva y pimentón.

6) Rebozado: condimentar el huevo con ajo, perejil, sal y pimienta y seleccionar el rebozador. En muy bueno el de grisín y también el pan de panko porque queda muy crujiente y sabroso.

7) A la romana: aquí el consejo es hacerle una primera pasada por harina, huevo condimentado con ajo, perejil, sal y pimienta, y pasarlo nuevamente por harina. Esta preparación es la más adecuada para que cuando el filet tome contacto con el aceite caliente forme una capa y no lo absorba.

8) En croquetas/budín/albóndigas: se procesa el pescado sin espinas con verduras, sal, pimienta, perejil y huevo ligándolo con algún rebozador o harina para darle la forma deseada. En caso de freírlo, se le da la última pasada por rebozador antes de ir al aceite para que no quede aceitoso; mientras que si fuera al horno, con una media hora a fuego moderado quedarán crocantes y deliciosas.

Pescaderías con delivery

1- PESCADERÍA EL DELFÍN. Decidieron acortar el horario de atención al público y ambas sucursales -Azara 99 y Av. Montes de Oca 946- permanecen abiertas sólo de 9 a 15 horas. Pero además cuentan con un servicio de pedidos online que permite realizar compras -con un monto mínimo de $1800 pesos- y lo llevan a domicilio, no solo en CABA sino en Zona Norte y Zona Sur del GBA (por una compra mínima de $6000). El sitio web para pedidos es www.eldelfinonline.com.ar

2 - PESCADERÍA EL BESUGO. Ofrece promociones exclusivas para compras online desde su web. Envío sin cargo a CABA y GBA Norte. Promociones: BOX 1 - Cazuela/paella: $1580 (250 grs. camarón, 250 grs. mejillón pelado, 250 grs. navajuela, 250 grs. langostino, 250 grs. mejillón 1/2 cáscara, 1 kg. calamar) // BOX 2 - Tradición: $2490 (1 kg. filet merluza, 1 kg. calamar, 1/2 kg. camarón, 1/2 kg. mejillón, 600 grs. kanikama)// BOX 3 - Picada: $1490 (1/2 kg. rabas, 1/2 kg. cornalitos, 1/2 kg. formitas de merluza, 600 grs. kanikama, 200 grs. salmón ahumado. Promociones válidas hasta el viernes 10/04 inclusive.



3- PESCADERÍA MELLINO. Envíos sin cargo en toda Capital Federal, también en Zona Norte, Sur y Oeste del Gran Buenos Aires. Propone un pack a $3290 que contiene: 1 kilo de merluza negra chilena (congelada e interfoliada a bordo), 1 kilo crocantes de lenguado (congelado), 1 kilo de merluza con chia y finas hierbas (congelado), 1 kilo de filet de brótola (congelada), 1 kilo de filet de merluza (congelada), 500 grs. de bastones de surimi (kani kama), 500 grs. de nuggets crocantes de pollo (congelados). Pedidos via whatsapp al 11 7072 5873 o ingresando en a su web www.pescaderiamellino.com

4 - PESCADERÍA BELGRANO. Realizan envíos sin cargo. Los pedidos se realizan por teléfono o 4781-4268 whatsApp 1130432715. Algunos precios: filetes de merluza s/e $350 x kg.; brótola s/e $400; abadejo $590, lenguado $590, dorado $900, boga $800, salmón rosado $1100, berberechos $800, cayos de vieyra $1000.



