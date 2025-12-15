Los días santos volverán a marcar uno de los periodos de descanso más esperados del año (Fuente: archivo).

Confirmado: Prosperidad Social depositará hasta 500.000 pesos a las personas que presenten estos 3 documentos

La definición de las fechas de Semana Santa 2026 en Colombia ya permite anticipar cómo quedará organizado el calendario laboral, escolar y turístico del país.

Al tratarse de festivos religiosos que no se mueven por la Ley Emiliani, el Jueves Santo y el Viernes Santo se mantienen en su día exacto, lo que garantiza un descanso continuo que muchos colombianos aprovechan para viajar, reflexionar o compartir en familia.

¿Qué días caen el Jueves Santo y el Viernes Santo en 2026?

En 2026, el Jueves Santo será el 2 de abril y el Viernes Santo el 3 de abril. Ambas fechas están reconocidas como festivos nacionales en Colombia y son de descanso obligatorio tanto para trabajadores del sector público como privado, salvo actividades esenciales.

Estos dos días no se trasladan a lunes, por lo que se respetan tal como aparecen en el calendario, permitiendo una planeación clara con meses de anticipación.

¿Qué días cae Semana Santa 2026? Fuente: Shutterstock Joan Sutter

¿Cuándo es la Semana Santa 2026 en Colombia?

La Semana Santa en Colombia comenzará con el Domingo de Ramos, el 29 de marzo de 2026, y finalizará el Domingo de Resurrección, el 5 de abril de 2026. Durante estos días, el país entra en una dinámica especial marcada por celebraciones religiosas, reducción de actividades académicas y alta movilidad en carreteras y aeropuertos.

Tradicionalmente, es una de las semanas con mayor desplazamiento interno, especialmente hacia destinos con fuerte arraigo religioso y cultural.

¿Habrá puente festivo en Semana Santa 2026?

Sí. Al caer el Jueves Santo y el Viernes Santo en días consecutivos, los colombianos podrán disfrutar de cuatro días seguidos de descanso, desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril de 2026.

Este puente largo convierte a la Semana Santa en uno de los momentos clave del año para el turismo interno, el comercio y la hotelería, con una alta demanda en ciudades como Popayán, Mompox, Tunja y municipios con tradición religiosa.

¿Cuáles son los festivos en Colombia en abril de 2026?

Abril de 2026 tendrá dos festivos confirmados en Colombia, ambos correspondientes a Semana Santa:

Abril 2: Jueves Santo

Abril 3: Viernes Santo

Estos feriados impactan directamente el calendario laboral y académico, ya que coinciden con el receso escolar y universitario previsto oficialmente para esa semana.

¿Cómo afecta la Semana Santa 2026 al trabajo y al estudio?

Durante la Semana Santa, los establecimientos educativos suspenden clases a lo largo de toda la semana. En el ámbito laboral, aunque solo el Jueves y Viernes Santo son festivos obligatorios, muchas empresas ajustan horarios o reducen operaciones, dependiendo del sector.

Actividades como salud, seguridad, transporte y comercio suelen operar con turnos especiales, por lo que es clave que los trabajadores consulten con anticipación cómo se manejará la jornada.