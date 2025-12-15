En esta noticia
La definición de las fechas de Semana Santa 2026 en Colombia ya permite anticipar cómo quedará organizado el calendario laboral, escolar y turístico del país.
Al tratarse de festivos religiosos que no se mueven por la Ley Emiliani, el Jueves Santo y el Viernes Santo se mantienen en su día exacto, lo que garantiza un descanso continuo que muchos colombianos aprovechan para viajar, reflexionar o compartir en familia.
¿Qué días caen el Jueves Santo y el Viernes Santo en 2026?
En 2026, el Jueves Santo será el 2 de abril y el Viernes Santo el 3 de abril. Ambas fechas están reconocidas como festivos nacionales en Colombia y son de descanso obligatorio tanto para trabajadores del sector público como privado, salvo actividades esenciales.
Estos dos días no se trasladan a lunes, por lo que se respetan tal como aparecen en el calendario, permitiendo una planeación clara con meses de anticipación.
¿Cuándo es la Semana Santa 2026 en Colombia?
La Semana Santa en Colombia comenzará con el Domingo de Ramos, el 29 de marzo de 2026, y finalizará el Domingo de Resurrección, el 5 de abril de 2026. Durante estos días, el país entra en una dinámica especial marcada por celebraciones religiosas, reducción de actividades académicas y alta movilidad en carreteras y aeropuertos.
Tradicionalmente, es una de las semanas con mayor desplazamiento interno, especialmente hacia destinos con fuerte arraigo religioso y cultural.
¿Habrá puente festivo en Semana Santa 2026?
Sí. Al caer el Jueves Santo y el Viernes Santo en días consecutivos, los colombianos podrán disfrutar de cuatro días seguidos de descanso, desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril de 2026.
Este puente largo convierte a la Semana Santa en uno de los momentos clave del año para el turismo interno, el comercio y la hotelería, con una alta demanda en ciudades como Popayán, Mompox, Tunja y municipios con tradición religiosa.
¿Cuáles son los festivos en Colombia en abril de 2026?
Abril de 2026 tendrá dos festivos confirmados en Colombia, ambos correspondientes a Semana Santa:
- Abril 2: Jueves Santo
- Abril 3: Viernes Santo
Estos feriados impactan directamente el calendario laboral y académico, ya que coinciden con el receso escolar y universitario previsto oficialmente para esa semana.
¿Cómo afecta la Semana Santa 2026 al trabajo y al estudio?
Durante la Semana Santa, los establecimientos educativos suspenden clases a lo largo de toda la semana. En el ámbito laboral, aunque solo el Jueves y Viernes Santo son festivos obligatorios, muchas empresas ajustan horarios o reducen operaciones, dependiendo del sector.
Actividades como salud, seguridad, transporte y comercio suelen operar con turnos especiales, por lo que es clave que los trabajadores consulten con anticipación cómo se manejará la jornada.