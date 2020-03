Día de la Mujer: 4 restaurantes con cocineras al mando en Buenos Aires

La gastronomía argentina es una de las más ponderadas por el turismo y a nivel internacional, TheFork, la plataforma de reservas, seleccionó 4 restaurantes con chefs ejecutivas de excelencia.

El fuego encendido en la parrilla de fondo y una remera que decía "You had me at Merlot". Así, hace poco más de 5 años, la cocinera y sommelier Felicitas Pizarro presentaba su bife de chorizo relleno con ensalada fresca y chimichurri, la receta con la que ganó un concurso mundial de cooktubers organizado por el chef súperestrella Jamie Oliver.