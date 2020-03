Roblox, el videojuego de moda ya vale u$s 4000 millones y humilla a Fortnite y Minecraft

Es el último gran éxito del negocio de los videojuegos. Después de los sucesos de Minecraft y Fortnite, ahora es el turno de Roblox.

Esta compañía de origen estadounidense con sede en San Mateo, California, que emplea a más de 200 personas, atrae a los más jóvenes con una oferta online de millones de videojuegos creados con sus herramientas de desarrollo.

Todo un acierto a la vista de las cifras que muestra la plataforma, que congrega ya a más de 115 millones de usuarios mensuales, superando el mejor número de Fortnite, que en 2018 fue de 78,3 millones de usuarios al mes, y el último dato registrado de Minecraft, 112 millones en septiembre de 2019. Desde octubre de 2019 registra más de 450 millones de horas de juego.

La popularidad de Roblox entre la generación Z se convirtió en un gran imán para los inversores. La compañía acaba de anunciar una ronda de financiación de u$s 150 millones, liderada por el inversor Andreessen Horowitz, conocido por su olfato a la hora de invertir en éxitos como Facebook, y en la que también participaron accionistas previos como Altos Ventures, Meritech Capital y Tiger Global Management.

Se trata de una operación en la que Roblox ha sido valorada en u$s 4000 millones.

En septiembre de 2008 los inversores habían valorado la firma en u$s 2500 millones tras inyectar también u$s 150 millones. Por aquel entonces, la plataforma contaba con cerca de 70 millones de usuarios activos mensuales. En total, la compañía recaudó u$s 335 millones hasta la fecha.

En Estados Unidos, Roblox ya es el tercer juego que más recauda en las tiendas de aplicaciones para móviles.

Y sus proyecciones son tan notables que su CEO, Dave Baszucki, contó en una charla de agosto de 2019 que entre sus objetivos de cara al año 2023 estaba el conseguir que el presidente, o presidenta, de los Estados Unidos hablase de Roblox ante las cámaras, o intentar construir un imperio juguetero con su propia película.

Aunque jugar es gratuito, Roblox obtiene dinero por las compras que se pueden realizar dentro de los juegos utilizando su moneda virtual Robux.

Por otra parte, el gran hallazgo de la compañía fue crear una serie de herramientas con las que los desarrolladores pueden crear videojuegos para la plataforma.

En la actualidad Roblox tiene una comunidad de más de dos millones de desarrolladores que, siempre según la empresa en datos que se relevan en el diario Expansión, ingresaron el año pasado u$s 110 millones en el servicio. Roblox paga a los creadores de juegos un 30% del dinero que los jugadores se gastan en sus títulos.

Roblox ofrece recursos, herramientas y soporte para que los creadores puedan desarrollar y alojar sus juegos online en la plataforma. El modelo supone un cambio importante respecto al tradicional del sector, en el que el editor de videojuegos asume fuertes desembolsos para desarrollar títulos sin ninguna garantía de éxito, según señalan en un post David George y Marc Andreessen, de Andreessen Horowitz.

El interés de los inversores por el mundo de los juegos online ha crecido en los últimos años, lo que elevó las valoraciones de los títulos más exitosos.

El récord todavía lo ostenta Epic Games, el estudio detrás del popular Fortnite, que cerró en 2018 una ronda de u$s 1250 millones en la que fue valorado en más de u$s 15.000 millones.

Niantic en tanto, el estudio detrás del juego de realidad aumentada Pokemon Go, alcanzó los u$s 4000 millones de valoración hace un año en una ronda de u$s 245 millones.

Roblox es una plataforma multijugador en la que los usuarios pueden crear sus propios mundos virtuales utilizando una plataforma llamada Roblox Studio, la cual es solo disponible en computadoras.

El juego cuenta con eventos mensuales, la mayoría de estos proporcionan objetos virtuales a los jugadores a cambio de cumplir misiones, y algunos son patrocinados por marcas. También se le proporciona a la comunidad la opción de crear accesorios y venderlos en el catálogo.

Las membresías Roblox Premium, dependiendo de la cantidad, de 450 a 2200, valen de u$s 5 a u$s 20.