Paula Pareto y los videos virales de cómo entrena en su casa la Peque Pareto en la cuarentena

Estaba en Ekaterimburgo, Rusia, lista para salir al tatami en su primera competencia internacional después de una operación de cervicales. Pero tres días antes del comienzo, ese Grand Slam de judo se suspendió por el avance del coronavirus. Paula Pareto –campeona del mundo y panamericana, y medalla de oro olímpica 2016– armó la valija para volver a casa.

La pandemia había cambiado sus planes, como los de tantos otros, en un año que tenía en su agenda la cita deportiva máxima: los Juegos Olímpicos de Tokio. De regreso en su departamento, Pareto realizó el aislamiento obligatorio para viajeros llegados desde el exterior. Luego llegó la noticia de la suspensión de los JJOO y, pasados los 14 días de cuarentena, la esperaba su otro rol, el de médica traumatóloga que realiza su cuarto año de residencia en el Hospital de San Isidro.

Sin elementos para entrenar –sólo tenía un bosu para practicar equilibrio y unas ligas elásticas– se las ingenió para mantenerse en movimiento. Sus fotos y videos de trabajos de fuerza, coordinación y equilibrio superaron el ámbito del deporte y se volvieron virales. “Empecé a entrenar en mi casa porque hay que mantenerse. Además de lo más específico de fuerza de judo, busco estos entrenamientos e intento resolverlos, me proponen algo diferente en el día a día”, cuenta.

¿Pensaste que los videos de tus entrenamientos en casa se iban a hacer virales?

No, la verdad que no, se armó tremenda revolución. Si no hubiésemos estado en cuarentena creo que no hubiese pasado. Mucha gente está más enganchada, buscando qué hacer de diferente. Ahí aparecieron los primeros videos y después circularon un montón. No lo esperaba pero si mis desafíos divierten, hacen que alguien se ría y pase mejor este momento, o que lo invite a mantenerse activo y haciendo cosas diferentes, está bueno. Es un buen momento para innovar y divertirse con lo que uno tiene.

¿Cómo recibiste la noticia de la suspensión de los JJOO?

Rusia fue el inicio: estaba allá cuando anunciaron la suspensión. Ahí pensamos: “Esto viene complicado”. Fue el primer aviso. Unos 20 días después anunciaron la postergación de los JJOO, que tampoco se sabe si se harán porque lo que nos dijeron es que si no sale una vacuna, no habrá juegos. Hoy estamos en una nebulosa, pero aceptando las cosas como son. Es importante pensar en positivo. En un primer momento me shockeó un poco. A nadie le convence la incertidumbre, pero es lo que tenemos hoy. La idea es seguir entrenando para ver qué pasa pero sin sacar el foco de la cabeza. Si se hacen o no, ya depende de nosotros. Opto por no preocuparme. Es lo que nos toca: “Será que teníamos que seguir entrenando”, bromeábamos con Santi Lange. El objetivo hoy no es tal vez una competencia sino mejorar en el día a día.

El judo es un deporte de contacto. ¿Cómo imaginás el futuro de tu deporte?

Es complicado. Sé que el judo va a ser uno de los últimos deportes en volver, porque es un deporte de contacto, tiene todas las contras. Hay que tener paciencia. En Asia ya están entrenando, en Europa empezaron con la parte de acondicionamiento en gimnasio. Nosotros quizás nos retrasamos más, por eso los últimos meses van a ser los mas importantes para intentar ponernos a la par. Espero que lleguemos a eso, siempre con los cuidados necesarios. Acá nos ayudaron un montón, nos mandaron bicicletas y elementos para la rutina pero no es lo mismo. El alto rendimiento no es entrenar en casa.

Nos mantenemos, está perfecto, estoy re bien con lo que hago, pero en algún momento, con un protocolo, espero que se pueda abrir la parte del gimnasio y después lo otro para atletas. El judo es lógico que tenga que esperar un poco más. Los JJOO, si se hacen en 2021, serán diferentes, van a ir mucho más desde lo psicológico y lo mental.

La mayor preocupación que tenemos los atletas es poder salir de casa para entrenar con todas las medidas necesarias. Nadie quiere enfermarse y sabemos que también es difícil aprobar esos protocolos. Hoy no pensamos en la competencia ni en subirnos a un avión.

¿Cómo cambió tu rutina en el hospital?

Para empezar, al entrar al hospital nos miden la temperatura a todos. Se están reservando camas por la posibilidad de un pico y todos tenemos un montón de cuidados extras, por nosotros mismos, por nuestros pacientes y todos los que están en el hospital. Uno se prepara para siempre estar dispuesto a cualquier cosa. Mi idea inicial era ser médica de frontera, trabajar con la Cruz Roja, en lugares en los que hace realmente falta. Ahí es donde más te exponés pero era lo que me gustaba. Con los viajes de judo eso se fue diluyendo: no podían combinarse las dos cosas, tuve que hacer 'la mas normal'. Llegó la pandemia que es un poco eso, estar en el foco, queriéndolo o no. No me da miedo ni me preocupo de más: es para lo que uno se prepara.

El día que volviste al hospital escribiste en un posteo: “A la batalla una vez más, algunos desde su casa, nosotros en un hospital, pero siempre unidos en equipo por la misma causa”. En este momento, ¿ves a la sociedad como un equipo?

Creo que en casi todos los aspectos de la vida el ser humano necesita de un equipo. Si puede ser con buena energía, genial. Me parece que ahora, más que nunca, el equipo lo estamos haciendo entre todos, te conozcas o no, quieras o no quieras a alguien. Tenemos que ir todos para el mismo lugar, es la forma de superar esto. En cuanto alguien se manda un moco se puede hacer una gran bola de nieve. Necesitamos a todos en el equipo.

¿Cuál es tu consejo de motivación para el día después de la cuarentena?

Antes de la lucha, pienso mucho en el esfuerzo que hice para llegar ahí. El mío, el de mi familia, mi grupo de trabajo, el equipo que aporta su granito de arena. Si no me motivo con eso, creo que no lo hago con nada. Busco dar todo por mí y por el equipo de trabajo: salgo a hacer valer lo que tanto esfuerzo llevó. Son meeses, años, que dependen de vos. Después, si te va bien o mal, son cosas que pueden pasar; pero la clave es que des todo.