El robo del siglo, la película con Francella es el estreno de cine argentino del año: mirá el tráiler

Con potentes tanques internacionales acaparando la mayor porción de la cartelera, en especial Frozen 2, que en dos semanas ya superó el millón de espectadores, las distribuidoras dosifican sus esfuerzos y la segunda quincena de enero llega con apenas dos estrenos.

Uno de ellos es el primer gran estreno del cine argentino del año: 'El robo del siglo'. Protagonizada por Guillermo Francella y Diego Peretti, la nueva película de director Ariel Winograd ('Cara de queso', 'Mi primera boda', 'Vino para robar'), retoma en clave de comedia criminal el famoso golpe al Banco Río de Acassuso.

Peretti interpreta a Fernando Araujo, cerebro y ejecutor del asalto, y Francella interpreta al carismático Luis Mario Vittete Sellanes, quienes lideraron la banda que el 13 de enero de 2006 cometió el robo que pasó a la historia criminal argentina.

Con armas de juguete y mientras simulaban un robo con 23 rehenes en la planta principal del banco, la banda consiguió abrir 143 cajas de seguridad en el subsuelo y hacerse con un estimado de u$s 19 millones en joyas y dinero.

Más de 300 policías esperaban para ingresar al lugar mientras la banda le hacía perder el tiempo al negociador del Grupo Halcón. Cuando por fin entraron a la entidad bancaria, descubrieron que los asaltantes ya se habían fugado con el botín por un túnel de 12 kilómetros que comunicaba a los desagües pluviales subterráneos, por los que navegaron en dos gomones.

Con un elenco integrado por Luis Luque, Pablo Rago y Rafael Ferro, el guión del filme es de Alex Zito y del propio autor del atraco, Fernando Araujo (interpretado por Diego Peretti), quien tras ser detenido junto al resto de la banda y pasar un tiempo en la cárcel goza hoy de una vida acomodada en la zona norte del conurbano bonaerense.

En tanto, Luis Mario Vitette Sellanes (interpretado por Guillermo Francella), el 'hombre del traje gris' que hace 14 años protagonizó el emblemático robo del siglo al Banco Río de Acassuso y fue el encargado de negociar durante horas con la policía mientras sus cómplices abrían las cajas de seguridad, aseguró que "no se arrepiente de haber cometido el asalto pero sí de haberse vinculado con algunos integrantes de la banda que cometieron delaciones", en una comunicación telefónica con Télam desde Uruguay, hacia donde fue expulsado en 2013 por la Justicia argentina tras cumplir parte de su condena.

"El golpe fue perfecto, inclusive estudié teatro para llevar adelante la negociación", sostuvo el uruguayo, quien ahora tiene una joyería en su país. Vitette consideró que "ya dejé el alcohol, la nicotina, la cocaína y la adrenalina que fue lo que me alejó mis dos hijos mayores y es de lo que más me arrepiento, de no haber estado más cerca de ellos, de haber sido un padre ausente".

Cómo fue el Robo del Siglo

Fue cometido el 13 de enero de 2006 en la sucursal de Banco Río de avenida Del Libertador y Perú, en el partido de San Isidro. En un audaz golpe que fue planificado con un año de anticipación, cinco ladrones ingresaron al banco y tomaron de rehenes a 23 personas simulando un robo exprés que se había complicado.

Mientras Vitette entretenía al negociador del grupo táctico Halcón, sus cómplices saquearon 143 cajas de seguridad y obtuvieron un botín estimado por la Justicia en u$s 19 millones en joyas y dinero. Con la ayuda de un sexto integrante que terminó de hacer un boquete, la banda huyó por un túnel que había construido a lo largo de un año y que los comunicaba con los desagües pluviales subterráneos, por donde navegaron en dos gomones y con la ayuda de un dique que construyeron para mantener el nivel de agua.

Los ladrones llegaron hasta una alcantarilla donde los esperaba un séptimo integrante de la banda con una camioneta que tenía un agujero en el piso, por donde subieron con el botín y escaparon dejando en ridículo a más de 200 policías.

En el banco, los ladrones dejaron armas de juguetes y un cartel con la leyenda: "En barrio de ricachones, sin odios ni rencores, es sólo plata y no amores".

Gracias al análisis de las comunicaciones y a la mujer de uno de los miembros de la banda que los delató, la Justicia pudo identificar y detener a cinco de los autores del hecho, pero sólo recuperó un millón y medio de dólares del botín.