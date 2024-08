Travel Sale 2024: arrancan las promociones del 50%, ¿dónde adquirirlas?

El Travel Sale 2024 inició este lunes con promociones de hasta 50% de descuento y cuotas sin interés en paquetes, vuelos, alojamiento, cruceros, traslados, entre otros.

La iniciativa, creada en 2015 por la Asociación de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), estará disponible hasta el 1 de septiembre.

En 2023, se habían ofrecido más de 4700 productos. Además, las agencias registraron un incremento del 100% en visitas a sus webs y consultas.

En los últimos nueve años se sumaron más de 250 empresas. Cada edición sorprende con un "mayor impacto en las ventas, crecimiento de las consultas y generación de nuevas oportunidades de negocios" , precisaron desde la organización.



Promociones del Travel Sale 2024, ¿dónde buscarlas?

Al Mundo, Aerolíneas Argentinas, Buquebus, Colonia Express y Despegar Argentina son algunas de las búsquedas de los usuarios que planifican sus próximos viajes.



Todas las prestadoras se pueden consultar en este link. Los interesados en conocer la playa a partir de los $ 22.000 y Mar del Plata desde $ 30.000. También hay opciones de paquetes internacionales y para recorren el norte y sur de la Argentina.

Playas paradisiacas: promociones del Travel Sale 2024

Por u$s 820 se puede conocer Río de Janeiro y Buzios. El descuento es de $ 150.00 en paquetes a Brasil . También rige la opción de Florianópolis por u$s 815 y Punta Cana (República Dominicana) por u$s 2100, los destinos del caribe tienen un off de $ 350.000 en paquetes .

La categoría de cruceros también aplica para los viajes por las playas paradisiacas. Las empresas Royal Caribbean, MSC y Costa ofrecen los siguientes destinos y más para recorrer el Caribe:

Puerto Cañaveral, Estados Unidos: con 30% off queda desde u$s 694.

Panamá, Panamá: desde u$s 1265.

Buenos Aires (Argentina), Uruguay y Chile con destino a Brasil: desde u$s 1364.

Berlin, con salida desde Buenos Aires: desde u$s 3894.

Barcelona (España), desde Buenos Aires con avión: desde u$s 2517 (18 noches)

Los paquetes incluyen impuestos, tasas portuarias, asistente al viajero, propinas y amenities. Para consultar toda la categoría ingresar a este link.

Destacados del Travel Sale 2024

El paquete "Aventura norteña", desde Córdoba, incluye las provincias de Salta y Jujuy por $ 552.939. Dura seis días y 5 noches, 3 en Salta y 2 en Tilcara. El transporte aéreo es con Flybondi con equipaje de 12 kilos.