Ushuaia es uno de los destinos más elegidos por quienes buscan descubrir los paisajes de la Patagonia argentina, con montañas, bosques y vistas al canal Beagle.

Para quienes sueñan con conocer la ciudad más austral del mundo y compartir la experiencia con viajeros de distintos países, hay una oportunidad de voluntariado en un hostel que ofrece alojamiento y desayuno a cambio de colaboración semanal.

La propuesta fue publicada en la plataforma Worldpackers y está dirigida a personas que quieran sumarse al funcionamiento diario del alojamiento durante una estadía de al menos tres semanas.

Cómo es el voluntariado en Ushuaia

El hostel busca voluntarios para colaborar durante 30 horas semanales en distintas tareas relacionadas con la atención a los huéspedes y el mantenimiento de las instalaciones.

Entre las actividades previstas se encuentran la limpieza de habitaciones, baños, cocina y espacios comunes, además de la organización de las camas, la lavandería y otras tareas domésticas.

También deberán colaborar en la recepción, con los registros de entrada y salida de los huéspedes, la atención de consultas, la información turística básica y la asistencia con las reservas. La propuesta incluye, además, tareas durante el turno nocturno.

Qué ofrece el hostel a cambio de la colaboración

A cambio de las 30 horas semanales de ayuda, los voluntarios tendrán una cama en una habitación compartida con otros viajeros y desayuno gratuito todos los días de su estadía.

Además, podrán utilizar la cocina equipada para preparar sus propias comidas y contarán con acceso a internet de velocidad básica, una alternativa para quienes necesiten conectarse durante el viaje.

La propuesta contempla un día libre por semana, que los participantes podrán aprovechar para recorrer Ushuaia y conocer sus principales atractivos turísticos.

Cuáles son los requisitos para postularse

La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 60 años que puedan comunicarse en inglés intermedio o español principiante. El hostel acepta postulaciones individuales, por lo que no admite parejas ni grupos de dos personas.

Uno de los requisitos principales es contar con disponibilidad para permanecer en el alojamiento durante un mínimo de tres semanas.

Por otro lado, hay gastos que corren por cuenta del voluntario. La propuesta no incluye vuelos, seguro de viaje, transporte interno ni visa, en caso de que corresponda .

Quienes estén interesados pueden consultar los detalles de la experiencia y las condiciones de postulación en la publicación de Worldpackers.