Los pequeños agujeros negros que se ven en la puerta del microondas no están por un motivo estético: forman parte de un sistema de seguridad diseñado para permitir observar los alimentos mientras se calientan y evitar que la energía de las microondas salga del interior del aparato.

Aunque a simple vista parecen simples perforaciones, su tamaño y la malla metálica que los rodea cumplen una función fundamental para el funcionamiento del electrodoméstico.

Para qué sirven los pequeños agujeros negros de la puerta del microondas

Los pequeños puntos negros en la puerta del microondas corresponden a las aberturas de una malla metálica protectora.

Su función es permitir que el usuario vea el interior sin que la energía de microondas se propague libremente hacia el exterior.

De acuerdo con la información técnica del Bureau of Indian Standards (BIS), el organismo nacional de normalización de la India, la rejilla metálica de la puerta actúa como una barrea que ayuda a mantener la energía dentro de la cavidad del aparato.

La clave está en el tamaño de las aberturas: son muchos menores que la longitud de onda de las microondas utilizadas por el electrodoméstico.

Esta característica permite que la malla metálica refleje esa energía hacia el interior, mientras deja pasar la luz necesaria para observar los alimentos.

Cómo funcionan y por qué no dejan escapar las microondas

Como se mencionó, la malla metálica de la puerta del microondas cumple una función clave: permite ver los alimentos mientras se cocinan y, al mismo tiempo, ayuda a evitar que las microondas salgan hacia el exterior.

Para entender cómo funciona, alcanza con mirar de cerca la puerta. Detrás del vidrio hay una rejilla con pequeños agujeros. Aunque parecen simples perforaciones, su tamaño es fundamental: las microondas que utiliza el aparato tienen una longitud de onda de unos 12,2 centímetros, mientras que los agujeros de la malla son mucho más pequeños.

Esto dificulta que las ondas atraviesen la puerta y ayuda a mantener la energía dentro del horno.

En cambio, la luz visible tiene una longitud de onda muchísimo menor, de entre 400 y 700 nanómetros. Por eso puede pasar por las pequeñas aberturas de la rejilla y llegar a nuestros ojos.

Un ejemplo cotidiano es mirar cómo se calienta una taza de leche: podés ver el interior del microondas a través de la puerta, pero la radiación que calienta la leche queda contenida en gran medida dentro del aparato. La diferencia está en que la malla permite el paso de la luz visible, pero actúa como una barrera para las microondas.

Los pequeños agujeros negros de la puerta del microondas cumplen una función clave en la seguridad del electrodoméstico: permiten ver el interior mientras ayudan a evitar que las microondas escapen.

Por qué no hay que retirar la malla metálica de la puerta del microondas

No hay que retirar la malla metálica de la puerta del microondas porque forma parte del sistema de seguridad que impide que las microondas escapen del interior del aparato.

Si esta barrera se retira o se daña, puede aumentar el riesgo de fugas de energía hacia el exterior. Aunque las microondas no son radiación ionizante, una exposición a niveles elevados puede provocar lesiones, como quemaduras, y daños en los tejidos. Por eso, la malla debe mantenerse intacta para garantizar el funcionamiento seguro del electrodoméstico.

Por eso, si la malla está rota, deformada o desprendida, no conviene seguir usando el microondas hasta que lo revise un técnico. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) también recomienda dejar de utilizar los equipos con puertas, bisagras o cierres dañados.