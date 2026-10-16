Una modalidad que se adoptó bastante entre los viajeros aventureros es la de voluntariado, la cual te permite conocer un lugar a un costo más bajo que la manera tradicional. Esto es porque el anfitrión -en la mayoría de los casos- ofrece un espacio para vivir y ciertas comodidades durante un tiempo determinado, a cambio de que la persona colabore con el lugar una baja cantidad de horas a la semana.

En este sentido, una granja ubicada cerca de la playa en Balneario Los Ángeles, Necochea, busca voluntarios para sumarse a su proyecto. No obstante, primero hay condiciones que conviene revisar antes de postularse, porque hay varios gastos que corren por cuenta del voluntario.

La propuesta de la granja cerca de la playa en Necochea

Según la publicación de Workaway, el proyecto busca convertir un campo familiar en una comunidad autosostenible. Hay huerta, frutales, gallinas, abejas, caballos, perros, gatos y un bosque de eucaliptos.

La idea es compartir comida orgánica de la huerta, aprender sobre agricultura y practicar idiomas en la convivencia diaria.

Una modalidad que se adoptó bastante entre los viajeros aventureros es la de voluntariado, la cual te permite conocer un lugar a un costo más bajo que la manera tradicional. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Los voluntarios deberán ayudar con tareas hogareñas, ayudar en la granja y en la jardinería.

Limpieza de la casa y los jardines.

Cuidado y riego de los huertos y árboles frutales.

Cuidado de animales.

Qué ofrecen los anfitriones a los voluntarios

A cambio de la colaboración, los anfitriones ofrecen:

Desayuno y almuerzo preparados de forma comunitaria.

Espacio para acampar , con carpa prestada si no tenés una.

Cocina comunitaria rústica y baño básico con agua caliente.

Electricidad, agua potable e internet.

Cabe aclarar que no proveen tablas ni trajes de neoprene para practicar surf. No obstante, pueden orientarte para conseguirlos. Asimismo, el anfitrión recomendó prepararse con repelentes contra insectos, protector solar, ropa cómoda y abrigo debido a los fuertes vientos.

La estadía mínima es de un mes y hay disponibilidad desde octubre hasta diciembre de 2027.

Otro punto a aclarar es que los gastos que no están enumerados en la publicación del anfitrión corren por cuenta del voluntario. Es decir que pasajes, transporte interno, seguro de viaje y visa tiene que pagarlo el viajero.

Los interesados deberán crearse un perfil en Workaway, escribirle al anfitrión a través de la publicación y esperar su aprobación para iniciar el voluntariado.