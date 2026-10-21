Un grupo de clínicas y hospitales privados de Argentina suspenderá durante este miércoles 21 y el transcurso del jueves 22 de octubre la atención y parte de los servicios a los afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI).

Si bien una parte de los prestadores resolvió no avanzar con el cese de actividades, varios establecimientos mantendrán la interrupción de los servicios por 48 horas.

La decisión responde a los reclamos por los aranceles médicos, las condiciones de contratación y las dificultades económicas que atraviesa el sector privado de la salud.

¿Qué clínicas suspenden los servicios programados de PAMI durante 48 horas?

La agrupación Clínicas de la Patagonia confirmó que mantendrá la medida de fuerza prevista para este miércoles 21 y el jueves 22 de octubre y suspenderá parte de la atención en centros de salud privados de:

Río negro.

Neuquén.

Chubut.

La Pampa

De acuerdo con lo informado por los prestadores, la interrupción comprende los servicios programados para los afiliados de PAMI, mientras que las urgencias estarán exceptuadas.

De acuerdo con lo informado por los prestadores, la interrupción comprende los servicios programados para los afiliados de PAMI, mientras que las urgencias estarán exceptuadas. (Foto: Shutterstock) PAMI.

En el resto del país, la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress) resolvió no concretar la suspensión anunciada inicialmente. La decisión se tomó luego de que las autoridades comunicaran una propuesta de actualización de aranceles de entre 5% y 12%.

Por qué las clínicas suspenden los servicios para jubilados de PAMI

El conflicto entre los prestadores privados y PAMI está vinculado con los valores que reciben las instituciones por las prestaciones médicas y las condiciones en la que deben brindar atención.

Las entidades sostienen que los aranceles quedaron rezagados frente al aumento de los costos y que la situación compromete la sustentabilidad económica de clínicas y sanatorios.

Entre los reclamos del sector, también figuran la regularización de los pagos, la revisión de los contratos y la necesidad de establecer condiciones que permitan sostener las prestaciones.