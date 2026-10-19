Conocer las playas del Caribe brasileño y vivir una experiencia en un hostel es una posibilidad para quienes buscan viajar de una manera diferente.
Una propuesta publicada en Worldpackers convoca a voluntarios mayores de 30 años para colaborar con las tareas cotidianas del alojamiento a cambio de hospedaje y otros beneficios.
La iniciativa está dirigida a viajeros que quieran descubrir el destino, compartir tiempo con personas de distintas partes del mundo y disfrutar de una estadía que combina trabajo y turismo.
Cómo es la propuesta para vivir en el Caribe brasileño
La oferta consiste en colaborar durante 24 horas semanales con la limpieza, el orden de las habitaciones y otras tareas domésticas del hostel.
Entre las actividades se encuentran hacer las camas, mantener limpios los baños, ordenar la cocina y cuidar los espacios comunes.
Aunque la propuesta contempla cuatro horas diarias de ayuda, el horario no es fijo. Según explica el anfitrión, la organización de los turnos es flexible y algunas jornadas pueden requerir solamente dos horas de trabajo, con la posibilidad de retomar ciertas tareas al atardecer, como sacar la basura, guardar la vajilla y realizar una limpieza superficial.
A cambio, los voluntarios tendrán una cama en una habitación compartida y un día libre por semana para recorrer el destino y aprovechar las actividades turísticas de la zona.
Qué beneficios reciben los voluntarios
Además del alojamiento, la experiencia incluye diferentes beneficios para quienes se sumen al equipo. Entre ellos, se encuentran:
- Desayuno durante la estadía.
- Descuentos en tours y excursiones.
- Acceso gratuito a la lavandería.
- Uso de una cocina equipada para preparar comidas.
- Internet de alta velocidad.
- Excursiones y caminatas gratuitas organizadas por el anfitrión.
La propuesta también contempla la posibilidad de colaborar con la enseñanza de idiomas, además de las tareas de limpieza y mantenimiento del establecimiento.
Cuáles son los requisitos para postularse
La convocatoria está dirigida a personas mayores de 30 años que hablen portugués o español con fluidez. Se aceptan postulaciones individuales, de parejas y de dúos de voluntarios.
Para participar, es obligatorio presentar un video de presentación. Quienes estén interesados también deben tener en cuenta que los pasajes, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa, en caso de ser necesaria, corren por cuenta propia.
La propuesta se encuentra publicada en Worldpackers, donde los interesados pueden consultar los detalles de la experiencia y las condiciones para postularse.