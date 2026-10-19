Conocer las playas del Caribe brasileño y vivir una experiencia en un hostel es una posibilidad para quienes buscan viajar de una manera diferente.

Una propuesta publicada en Worldpackers convoca a voluntarios mayores de 30 años para colaborar con las tareas cotidianas del alojamiento a cambio de hospedaje y otros beneficios.

La iniciativa está dirigida a viajeros que quieran descubrir el destino, compartir tiempo con personas de distintas partes del mundo y disfrutar de una estadía que combina trabajo y turismo.

Cómo es la propuesta para vivir en el Caribe brasileño

La oferta consiste en colaborar durante 24 horas semanales con la limpieza, el orden de las habitaciones y otras tareas domésticas del hostel.

Entre las actividades se encuentran hacer las camas, mantener limpios los baños, ordenar la cocina y cuidar los espacios comunes.

Aunque la propuesta contempla cuatro horas diarias de ayuda, el horario no es fijo. Según explica el anfitrión, la organización de los turnos es flexible y algunas jornadas pueden requerir solamente dos horas de trabajo, con la posibilidad de retomar ciertas tareas al atardecer, como sacar la basura, guardar la vajilla y realizar una limpieza superficial.

A cambio, los voluntarios tendrán una cama en una habitación compartida y un día libre por semana para recorrer el destino y aprovechar las actividades turísticas de la zona.

Cómo es la propuesta para vivir en el Caribe brasileño. El Cronista.

Qué beneficios reciben los voluntarios

Además del alojamiento, la experiencia incluye diferentes beneficios para quienes se sumen al equipo. Entre ellos, se encuentran:

Desayuno durante la estadía.

Descuentos en tours y excursiones.

Acceso gratuito a la lavandería.

Uso de una cocina equipada para preparar comidas.

Internet de alta velocidad.

Excursiones y caminatas gratuitas organizadas por el anfitrión.

La propuesta también contempla la posibilidad de colaborar con la enseñanza de idiomas, además de las tareas de limpieza y mantenimiento del establecimiento.

Cuáles son los requisitos para postularse

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 30 años que hablen portugués o español con fluidez. Se aceptan postulaciones individuales, de parejas y de dúos de voluntarios.

Para participar, es obligatorio presentar un video de presentación. Quienes estén interesados también deben tener en cuenta que los pasajes, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa, en caso de ser necesaria, corren por cuenta propia.

La propuesta se encuentra publicada en Worldpackers, donde los interesados pueden consultar los detalles de la experiencia y las condiciones para postularse.