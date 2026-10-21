Las compras de productos para el hogar, indumentaria y tecnología pueden encontrar distintas alternativas de ahorro durante esta semana. En COTO, una serie de promociones reúne descuentos de hasta 50% y opciones de financiación en categorías seleccionadas.

La propuesta estará vigente del viernes 16 al jueves 22 de octubre e incluye productos de diferentes sectores. Entre ellos aparecen electrodomésticos, ropa para mujer, calzado, accesorios y artículos deportivos, con condiciones que varían según el producto y el medio de pago.

Descuentos en electrodomésticos y accesorios

Dentro de las categorías vinculadas al hogar, COTO aplica hasta 40% de descuento en productos seleccionados de electrodomésticos. El beneficio rige para pagos realizados en un solo pago con efectivo, débito o crédito.

La promoción también alcanza a accesorios de uso cotidiano. Carteras, bolsos y billeteras seleccionados cuentan con un 40% de descuento en un pago, bajo las mismas modalidades de pago.

En el caso de la indumentaria femenina, la propuesta suma alternativas de financiación. Vestidos, túnicas y pantalones de mujer tienen hasta 50% de descuento y la posibilidad de acceder a tres cuotas sin interés, mientras que remeras y musculosas seleccionadas cuentan con 40% de descuento y tres cuotas sin interés.

Foto: COTO, modificada con IA por El Cronista.

Opciones para renovar ropa, calzado y artículos deportivos

La oferta se extiende además a quienes buscan renovar prendas o equipamiento para actividades físicas. Los artículos de deportes seleccionados tienen hasta 50% de descuento durante el período de vigencia de la promoción.

El calzado también forma parte de la propuesta. Zapatos y zapatillas seleccionados cuentan con 40% de descuento en un pago con efectivo, débito o crédito. Para zuecos y sandalias seleccionadas, el descuento alcanza el 30% bajo las mismas condiciones.

Con esta variedad de categorías, las promociones concentran alternativas para distintas necesidades de compra durante una misma semana. Los descuentos y las cuotas disponibles dependen de cada producto seleccionado y de las condiciones establecidas para la operación.

La combinación de rebajas y financiación puede resultar especialmente relevante en categorías de mayor valor, como los electrodomésticos, mientras que en indumentaria, calzado y accesorios permite acceder a precios promocionales durante un período limitado.

La promoción estará disponible hasta el jueves 22 de octubre, por lo que quienes busquen aprovechar los descuentos deberán consultar las condiciones correspondientes a cada producto antes de realizar la compra.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.