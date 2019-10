Arranca Autoclásica, una verdadera muestra de arte aplicado a los autos

Entre este viernes y el próximo lunes 14 (feriado) se llevará a cabo una nueva edición de Autoclásica, el mayor festival de autos y motos clásicos de Sudamérica organizado por el Club de Automóviles Clásicos de la República Argentina (CAC), que se desarrollará en el tradicional boulevard del Hipódromo de San Isidro. Esta verdadera muestra de arte aplicado a los autos ofrece una selección de más de mil vehículos de categoría internacional.

El valor de la entrada es de $ 500. Menores de 12 años ingresan gratis acompañados de un mayor. Como todos los años, desde 2004, Autoclásica destinará la recaudación del estacionamiento –que tendrá un valor diario de $300- a la adquisición de equipamiento médico para el Hospital de Materno Infantil de San Isidro "Dr. Carlos Arturo Gianantonio".

En esta edición, Autoclásica celebrará los 100 años de Citroën, donde la marca junto al Club de clásicos Citroën Buenos Aires pondrán en relieve toda su historia en un stand de 900 m2, con más de 20 autos en escena. Allí se podrán apreciar desde un 2 CV de 1961, pasando por un Ami 8 y un Dyane 6, hasta un SM entre tantos otros, además Citroën aprovecha la ocasión para exhibir sus series especiales "Origins", una edición transversal de sus exitosos C3, SUV C4 Cactus y C4 Lounge que rinden homenaje a 100 años de creatividad y audacia.

Además, con motivo de su centenario, el CAC le rinde homenaje a la marca británica Bentley con una exposición de varios exponentes que oscilan desde el año 1924 hasta 1972. Entre los modelos se destacan un Bentley 4 1/4 Litre Sedanca Coupe by Gurney Nutting de 1937, que fue ganador del "Best of Show" en Autoclásica 2005; y un Bentley T1 de 1972, auto que perteneció al tenista argentino Guillermo Vilas, el cual estará en el Stand Fond de Cave.