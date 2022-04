Más de dos tercios de los argentinos quiere mudarse: qué dos lujos no pueden faltarles

Sin lugar a dudas, la pandemia cambió los hábitos de consumo en todos los aspectos posibles. Y el mercado inmobiliario no es la excepción. Ya hace tiempo que en el sector se dice que las casas en los suburbios se volvieron la figurita difícil y una encuesta realizada por Reporte Inmobiliario confirma por qué. Es que tres de cada cuatro argentinos quieren mudarse y un jardín y la pileta están entre las comodidades más buscadas.

Según reveló la investigación el 74,1% de los consultados está considerando mudarse. Y el 38% de ellos busca tener un parque, jardín o terraza , mientras que el 27,5% quiere cambiar de barrio o de localidad. En tanto, el 14,1% desearía un inmueble más nuevo, la misma proporción busca más metros cuadrados y el restante 6,5% quiere achicarse.

Las comodidades más buscadas son ambientes amplios (59,6%), un parque propio (59,4%), bajas expensas (53%) y pileta (42,7%). Seguridad (42,3%) y gimnasio (42%) también son amenities muy solicitadas.

En cuanto al tipo de inmueble que se elegiría para mudarse, la gran mayoría busca una casa, ya sea en un country o barrio cerrado (32%) o en un barrio tradicional (24,3%) . Los departamentos son la opción del 28,5%, en tanto que el 8,8% prefiere un PH. El 6,4% restante sse divide entre dúplex y condominios.

Sin embargo, el gran escollo que encuentran quienes buscan mudarse es vender la propiedad en la que viven actualmente. El 65,5% indicó que necesitan ese dinero para poder acceder al nuevo inmueble. En un mercado como el actual, con más de 100.000 propiedades listadas y muy poco movimiento, la posibilidad de concretar una operación es escasa.