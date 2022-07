Las creó un sueco cuando tenía 14 años y son objeto de deseo en la Argentina: la historia de las mochilas Kanken

Su nombre puede sonar poco atractivo para un producto. Y la compañía que lo fabrica resulta difícil de pronunciar. Sin embargo, las mochilas Kånken se volvieron furor en América latina y no es inusual verlas por la calle con su distintivo diseño. La firma encargada de crearlas es la sueca Fjällräven que surgió en 1960 en Suecia a partir de la intuición de un niño de tan solo 14 años .

Åke Nordin nació y se crio en Örnsköldsvik, una pequeña ciudad costera sueca poblada de montañas y árboles. En 1950, con 14 años, decidió salir de excursión con sus amigos pero al regresar estaba decepcionado. La experiencia no había sido buena ya que sentía que no tenía el equipo indicado. En particular, estaba muy molesto con su mochila .

Un problema de espalda

En esa época, asegura Nordin, las mochilas no tenían formas, sus correas eran demasiado largas lo que ocasionaba que todo su peso se distribuyera en la parte inferior de la espalda. El joven se dispuso a investigar sobre el tema y tomó prestada la máquina de coser de su madre para diseñar su propio modelo.

Åke Nordin, fundador de Fjällräven y creador de las mochilas Kånken

Talló un marco de madera con un saco desmontable más estrecho en la parte inferior y ancho en la parte superior para distribuir mejor la carga. Así fue que armó su primera mochila y empezó a fabricárselas a otros entusiastas de la vida al aire libre para que pudieran utilizarlas. Luego, Nordin realizó el servicio militar y ahí se convenció de la importancia de contar con equipos funcionales y resistentes a la hora de hacer actividades.

Fjällräven nació oficialmente en 1960 . Su nombre, en sueco, significa "zorro ártico", el cual también se transformó en el logo oficial de la marca. Con las mochilas aparecieron también las carpas, bolsas de dormir, pantalones y medias . Su primer gran éxito fueron las camperas Greenland en 1968.

La historia detrás de las Kånken

No obstante, el producto más popular de la empresa son las ya mencionadas mochilas Kånken. Estas se crearon en 1978 como un proyecto pensado para los niños en edad escolar. Nordin buscaba diseñar un producto que cuidara las espaldas de los estudiantes que, por lo general, debían llevar y traer muchos libros y útiles. Esto marcó también una nueva etapa en la firma: abandonar el nicho del aire libre para ser una marca todoterreno.

Existe una versión de la mochila, llamada Re-Kanken, que está hecha con material reciclado.

Después de conquistar Suecia, Fjällräven se expandió por Noruega y Dinamarca y recién puso un pie en las principales capitales europeas a partir del 2000. Nordin estuvo al mando hasta su muerte en 2013, actualmente Martin Nordin, su hijo, está a cargo de Fenix Outdoor International. Este holding se convirtió en la casa matriz de la firma desde 2002 cuando emprendió un raid de compra de empresas.

Según su último balance, ya que cotiza en Bolsa desde 1983, el grupo facturó 649,9 millones de euros en 2021. Sin embargo, el negocio de sus marcas representó solo unos 168,5 millones de euros.