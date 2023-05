El increíble origen de los jeans, una de las prendas más populares del mundo

Cuando Levi Strauss y Jacob Davis lo patentaron, no se imaginaban que acababan de crear una de las piezas de indumentaria más populares del mundo. La usan desde rockeros hasta presidentes y obreros. Un día de mayo de 1873, estos dos emprendedores inventaron el jean y hoy, 150 años después, no hay nadie que no tenga uno en su armario.

Tras la muerte de su padre, en Bavaria, Strauss se mudó a Nueva York con tan solo 17 años. En la Gran Manzana estaban sus hermanos quienes habían fundado un mayorista de ramos generales llamado J Strauss Brother & Co.

Levi Strauss, responsable junto al sastre Jacob Davis de la creación del jean.

Strauss empezó a hacer sus primeras armas en el emprendimiento familiar. Pero en 1853 viajó a San Francisco para aprovechar la fiebre del oro y abrir ahí una sucursal del negocio creado por sus hermanos.

El origen del jean

Uno de sus clientes era el sastre Jacob Davis, quien tenía entre manos una idea revolucionaria. Había diseñado unos pantalones súper resistentes pensados especialmente para trabajadores.

Estaban hechos con tela denim, pero los había reforzado con remaches de cobre en áreas clave, como los bolsillos y la base de la cremallera . Quería patentarlos y para eso necesitaba un socio comercial. Inmediatamente pensó en Strauss.

Los remaches eran la clave para que sean más resistentes. Estaban pensados para trabajadores.

Se juntaron y lanzaron los "overoles de cintura" (waist overalls) en 1873 tras patentar el diseño. El nombre "jeans", detallan desde la empresa, recién fue adoptado en 1960.

La disputa por el negocio

Durante varios años fueron los únicos que podían comercializar este tipo de pantalones porque tenían la patente, pero cuando esta expiró la competencia salió a ganar mercado. Para diferenciarse, en 1886, diseñaron un isologo: dos caballos que tironean de un pantalón para intentar romperlo.



A su vez, le sumaron su distintivo Arcuate, las reconocidas puntadas en forma de arco en los bolsillos traseros. Sin embargo, las otras compañías empezaron a imitar esto y finalmente en 1936 introdujeron las etiquetas rojas con la marca .

Levi's intentó diferenciarse con el Arcuate, pero finalmente optó por su ahora clásica etiqueta roja.

Primero sus clientes eran los obreros que valoraban la resistencia de estos pantalones para usarlos durante sus rutinas laborales. Luego empezó a ser adoptado como un artículo de todos los días. En 1932, la firma lanzó la versión para mujeres.

Qué sucedió con la empresa

Strauss nunca se casó ni tuvo hijos y falleció en 1902. Sus sobrinos fueron los encargados de continuar con su legado y actualmente los herederos del fundador están representados por la familia Haas. La empresa incluso inspiró, de alguna manera, el nacimiento de otra marca reconocida: Gap.



Ellos manejaron la firma hasta 1971 cuando salió a la Bolsa, le recompraron en 1985 por u$s 1100 millones y mantuvieron el control hasta el 2019 cuando volvió a realizar un IPO en Nueva York.