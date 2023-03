De fracasar en su startup a volverse multimillonario con una cámara de fotos: la historia detrás de GoPro

Su empresa acababa de fracasar. Los u$s 4 millones que levantó para crear su plataforma desaparecieron con la burbuja de las puntocom. Entonces Nicholas Woodman decidió hacer un viaje: cinco meses haciendo surf en las playas de Australia e Indonesia. No pensaba que volvería de aquella travesía con una idea que lo convirtió en multimillonario y hoy factura más de u$s 1000 millones.

Woodman estudió Artes Visuales en la Universidad de California, en San Diego, pero se volcó por el mundo tecnológico. Primero fundó un sitio web para vender productos electrónicos baratos, aunque no tuvo mucho éxito. Luego, en 1999 lanzó Funbug, una plataforma que combinaba marketing y gaming para la cual había conseguido una suculenta ronda de inversión de amigos y familiares.

Su emprendimiento vivió el boom previo al nuevo siglo y se esfumó producto de la burbuja. "En ese momento quería empezar otra cosa, pero no sabía qué hacer. Para inspirarme decidí irme a surfear y planee un viaje de cinco meses. Al final la inspiración surgió antes de despegar", contó Woodman, en diálogo con Forbes.

Nick Woodman creó GoPro para poder filmarse mientras surfeaba

Él quería documentar toda su experiencia en Australia e Indonesia, filmar desde su propia perspectiva mientras surfeaba aquellas olas . "No encontré ninguna cámara que me permitiera hacer eso, entonces desarrollé una especie de arnés de muñeca en el que pudiera colocar una cámara descartable", detalló.



Del viaje al negocio

Hasta ese momento no lo había visualizado como una idea de negocios, sino como una solución para su problema. Su rústico prototipo funcionó e inmediatamente pensó que, en el mundo, debía haber más surfers que quisieran contar con un dispositivo similar. Así fue que en 2002 creó su propia empresa y puso manos a la obra para desarrollarlo.

Para llevar su idea al siguiente nivel precisaba cámaras de mejor calidad. No obstante, ninguna estaba diseñada para ser utilizadas durante actividades "riesgosas" por lo que todas se rompían. Durante más de un año Woodman recorrió ferias y charló con distintos fabricantes hasta que encontró el modelo que buscaba. Pero su solución no estaba en los Estados Unidos.

La primera GoPro salió al mercado en 2004 y se ataba a la muñeca con una correa.

Su contacto estaba en Shenzhen, China, y toda la comunicación fue por correo electrónico y algún llamado telefónico aislado. El emprendedor no tenía el capital suficiente para viajar a conocer a su potencial proveedor. Le transfirió u$s 5000 para que la fábrica empezara a producir las cámaras que necesitaba, con sus especificaciones.

El debut de las cámaras GoPro

GoPro lanzó su primera cámara al mercado en 2004. El aparato medía tan solo 35mm y filmaba en definición estándar. Woodman convocó a algunos de sus amigos para que formaran parte del equipo de ventas. Aquel primer team recorrió ferias desde San Francisco hasta Salt Lake City para vender el producto.

Pronto la demanda los llevó a escalar el volumen de producción. En 2006 lanzaron la Digital Hero y tres años después presentaron la versión HD. "Los consumidores ya no invierten en cámaras de bolsillo porque tienen sus smartphones, pero GoPro no reemplaza a un teléfono porque te permite capturar experiencias de una manera inmersiva y revivir ese evento", explicó el fundador y CEO de la empresa.

Woodman tras tocar la campana de Nasdaq en 2014.

Si bien Woodman ideó su producto pensando en el mundo deportivo, con los años su uso se extendió a otros ámbitos, desde médicos cirujanos hasta academias militares e incluso documentalistas .

Entre 2011 y 2012 GoPro recibió u$s 288 millones en dos rondas de inversión, según Crunchbase. Y en 2014 se produjo su salida a la bolsa con una valuación que superó los u$s 3000 millones.

Crecimiento desmedido

Las ventas de la empresa empezaron a mermar en 2015. Su crecimiento acelerado la llevó a reorganizarse. Por un lado, despidió al 7% de su plantilla y, por el otro, descontinuó algunos negocios, como su pata de entretenimiento y su línea de drones.

Según su último balance anual, en 2022 facturó u$s 1090 millones y alcanzó los 2 millones de suscriptores en su servicio que incluye herramientas de edición y la posibilidad de autodescargar los contenidos en la nube. Actualmente 6 de cada 10 ventas de sus productos proviene de tiendas retail de terceros. En 2019 esta unidad representaba un 90% de las operaciones.