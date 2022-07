Con mensajes misteriosos: el significado oculto de las marcas argentinas más conocidas

Las marcas comerciales forman el centro de la economía del país. Como muestra de ello: en el caso de la Argentina, de acuerdo a un estudio hecho en el 2019 y publicado por la Asociación Internacional de Marcas (INTA) y la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI), contribuyen con u$s 76.500 millones al PBI.

Muchas de estas marcas las consumimos todos los días y sin saberlo, muchas de ellas tienen mensajes ocultos en sus nombres. La tiktoker @pampadirect contó los secretos que estas marcas ocultaban en sus nombres; y estos son solo algunos de ellos:

Rocklets

Con más de 20 años de trayectoria, Rocklets es hoy en día una marca referente con sinónimo de categoría de confites de chocolate en la Argentina y toda la región latinoamericana.

"Es la forma más divertida de comer chocolate, diferenciándose y siendo el preferido de grandes y chicos por sus múltiples colores y formas que hacen la vida mucho más divertida", destacan en la página oficial de la marca. Lo divertido de su nombre es que significa "Let's Rock" al revés.

AdeS

Creada a fines de la década de 1980 en la provincia de Tucumán, en la empresa familiar de Juan Martín Allende . La planta procesadora de leche de soja de la empresa se inauguró el 23 de septiembre de 1988 en La Cocha, Tucumán.

En 1996, se comenzó a importar ese producto en Brasil. En 1997, cuando Best Foods fue comprada por Unilever, la marca AdeS pasó al porfolio de la compañía. Para junio del 2016, The Coca-Cola Company adquirió la marca AdeS a Unilever por u$s 575 millones.

Una curiosidad de la que no muchos se percataron es que AdeS comienza y termina con mayúsculas . Esto se debe a que su nombre es la abreviatura de Alimento de Soja y posteriormente renombrado como Alimento de Semillas por incluir en sus bebidas la famosa "leche de almendras" de la marca.

Taragüí

El origen de la yerba mate Taragüi se encuentra en la estancia Vuelta del Ombú. Fue adquirida por el uruguayo Víctor Navajas (uno de los refundadores de la ciudad de Santo Tomé, Corrientes) posteriormente a la Guerra del Paraguay.

Uno de sus hijos, Adolfo Navajas, heredó una porción en la fracción sur, que poco antes de su muerte , en 1912, bautizó Las Marías, por estar cerca de la capilla jesuita Santa María. En ese mismo año, su viuda, Concepción Centeno de Navajas, realizó sin éxito la primera plantación de yerba en el lugar.

Desde allí, su hijo, Víctor Elías Navajas Centeno, volvió a intentarlo 12 años más tarde, y su perseverancia arrojó como resultado la plantación de yerba mate más austral del planeta.

A la hora de envasarla, la bautizó con el nombre que los guaraníes dieron a la ciudad de Corrientes: Taragüi. Esa palabra significa "lagartija'' en idioma guaraní; y al ser producida en Corrientes, y ser conocida como la tierra de las lagartijas, se la denominó de esa manera.

ARCOR

Grupo Arcor comenzó elaborando caramelos hace 70 años y hoy logró llegar a más de 100 países a través de tres divisiones de negocio:

Alimentos de consumo masivo

Agronegocios

Packaging

Su nombre es una gran incógnita para los argentinos, donde muchos creen que viene por juntar la Argentina y Córdoba. Para la sorpresa de muchos proviene de juntar Arroyito y Córdoba, que es donde se fundó la compañía.



El grupo Arcor está compuesto por: Arcor, Bagley, La Campagnola, Cartocor y Converflex; y es uno de los más reconocidos del país. Entre sus principales marcas se encuentran: Topline, Bigtime, Poosh!, Menthoplus, Mr. Pop's, Mogul, Butter Toffees, 7Belo, Alka y Big Big.



Cachafaz

La marca es conocida por sus exitosos alfajores marplatenses y los conos de dulce de leche, parecidos a los de Havanna; sin embargo, agregaron otros productos que los diferencian de la competencia: alfajores de maicena, dulce de leche, una línea integral con galletas de avena y de arroz; y una marca 100% orgánica.

Su nombre surgió en honor al bailarín de tango marplatense Ovidio José Bianquet conocido como El Cachafaz , quien protagonizó la película Tango en 1933. El Cachafaz significa ‘ bribón, descarado, insolente, pícaro, holgazán' y, al aparecer era el juicio que en su juventud mereció de sus mayores, especialmente por su trato con las mujeres.