La suplantación de identidad de marca se convirtió en uno de los delitos digitales de mayor crecimiento en 2025. De acuerdo con datos de AppGate, los casos en los que ciberdelincuentes se hicieron pasar por empresas aumentaron cerca de 80%, mientras que la publicación de información sensible creció 50% y los incidentes de spoofing avanzaron más de 21%. Para 2026, la compañía anticipa un repunte adicional de ataques de phishing y smishing —fraudes vía correo y SMS— en un entorno donde la Inteligencia Artificial ha elevado la sofisticación, personalización y alcance de las amenazas. Según David López, vicepresidente senior de Ventas de AppGate, “los ataques se han vuelto cada vez más complejos”, afectando por igual a bancos, retailers, empresas de salud, entidades de gobierno y Telcos. En este escenario, advierte, la ciberseguridad debe dejar de verse como un requisito técnico y asumirse como una inversión estratégica, con modelos como Zero Trust y protección contra fraude digital al centro de la operación empresarial. El smishing, o cuando intentan la suplantación por medio de mensajería SMS, afecta a todo tipo de organizaciones: bancos, retailers, empresas de salud, entidades de gobierno, Telcos. Cuando se hacen pasar por alguna compañía de manera plausible, el usuario está más susceptible de caer en el engaño. Además, el año pasado incrementó la revelación de información sensible en cerca de 50%, según datos de AppGate. “Toda industria, sin importar el tamaño, está expuesta.” El encargado de Ventas de la compañía señaló en entrevista con El Cronista que en gran medida esta complejidad de los ataques se debe al uso de Inteligencia Artificial. “La Inteligencia Artificial ha masificado y ha creado ataques cada vez más difíciles de detectar y de contener.” Sin mencionar la alta personalización que también se facilita con esta nueva tecnología. “Toda instancia de comunicación que tiene una organización, sea un banco, sea un retailer, sea una empresa de salud, sea una entidad de gobierno o Telco, va a ser suplantada”. La propuesta de David López ante este panorama es sencilla: las compañías tienen que abrazar la ciberseguridad como una inversión. Cuando una empresa tiene miles de usuario con entornos híbridos (nube y on-premise) o remotos, las VPN (redes virtuales privadas) no son suficientes. Parte de las soluciones que ofrece AppGate es tener un enfoque Zero Trust en los sistemas de datos de las empresas. Es decir una política que elimina la confianza en los usuarios, dispositivos o redes, así que éstos tienen que verificar cada uno de los accesos sin excepción. Este modelo Zero Trust, que no es exclusivo de AppGate, junto con protección contra el fraude digital son dos de las soluciones donde, dice David López, hay que invertir en las compañías durante 2026. Problemas como el ransomware, que se presenta después de robar información para pedir una recompensa a cambio de no darla a conocer públicamente, además de los ataques ya mencionados, no cederán, sino que incrementarán este año. La solución de AppGate es concebir los negocios alrededor de la ciberseguridad, no como un simple requisito que cumplir. Así, por ejemplo, un neobanco que desde que nació tiene como uno de sus ejes y concepción la ciberseguridad, tiene una ventaja competitiva con el resto de la industria. Lo mismo pasa, dice David López, con otras fintech o comercios electrónicos. Incluso invita a estar más adelantados que las regulaciones que piden las autoridades.