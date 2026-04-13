Los países europeos y algunas naciones norteamericanas suelen liderar los rankings globales de calidad de vida, debido a sus elevados niveles de desarrollo, seguridad y servicios públicos. No obstante, un reciente informe de Numbeo ha sorprendido al incluir a un país de América Latina entre aquellos que ofrecen las mejores condiciones para residir, resaltando su estabilidad y bienestar general. La nación se distingue por su entorno político estable, bajos niveles de criminalidad, sistema de salud accesible y buena calidad ambiental, elementos que equilibran un poder adquisitivo moderado en comparación con las potencias mundiales. El país que ha logrado destacarse en el ranking global es Uruguay, con un índice de 137,21 puntos, de acuerdo con el Índice de Calidad de Vida 2025. Este puntaje lo sitúa en la posición 48, superando a otros países de la región. Según Numbeo, los países latinoamericanos que se destacan en calidad de vida son: Uruguay no solo se distingue en el ranking de calidad de vida, sino que también se establece como un modelo para otros países de la región. La combinación de su entorno político estable y su sistema de salud accesible lo posiciona como un destino atractivo para quienes buscan un lugar seguro y con condiciones de vida favorables. Además, el informe de Numbeo destaca que otros países latinoamericanos, como Ecuador y Costa Rica, han mejorado su posición en el ranking. Estos avances reflejan un creciente interés por parte de los ciudadanos en buscar alternativas de vida en naciones que ofrecen estabilidad y bienestar, marcando un cambio en la percepción de la calidad de vida en América Latina.