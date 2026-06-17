La camiseta de Colombia fue incluida entre las mejores valoradas del Mundial 2026 por un ranking internacional.

En pleno desarrollo del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, la camiseta de la Selección Colombia recibió un importante reconocimiento internacional.

Un ranking elaborado por el portal especializado The Athletic, perteneciente a The New York Times, ubicó a la Tricolor entre las mejores indumentarias del torneo, por delante de selecciones como Argentina y México.

La evaluación tuvo en cuenta aspectos relacionados con el diseño, la identidad cultural, la combinación de colores y la originalidad de cada uniforme.

¿En qué puesto quedó la camiseta de Colombia en el ranking?

El periodista Nick Miller, encargado de realizar la clasificación, destacó especialmente la propuesta diseñada por Adidas para la Selección Colombia.

La camiseta de Colombia fue incluida entre las mejores valoradas del Mundial 2026 por un ranking internacional. fcfseleccioncol

El uniforme titular mantiene el tradicional color amarillo, pero incorpora detalles inspirados en las mariposas amarillas, uno de los símbolos más representativos de la identidad cultural colombiana.

Además, resaltó la combinación cromática entre la camiseta amarilla y la pantaloneta azul, así como el concepto visual que busca representar la biodiversidad del país a través de elementos gráficos integrados en la prenda.

¿Qué selecciones quedaron por delante de Colombia?

La camiseta mejor valorada del Mundial 2026 fue la de Ghana, seguida por Brasil, Alemania, Inglaterra y Marruecos, que completaron los primeros lugares de la clasificación.

Colombia apareció en el puesto 11, mientras que Argentina quedó en la posición 13. Más abajo se ubicaron Paraguay (22), Uruguay (35) y Ecuador (45), consolidando a la Tricolor como una de las selecciones sudamericanas mejor calificadas en materia de diseño.

Así son los detalles de los uniformes de la Tricolor

La equipación principal conserva el amarillo característico de Colombia e incorpora referencias visuales a las mariposas, acompañadas por detalles en rojo y azul. Por su parte, la camiseta alterna apuesta por distintas tonalidades de azul inspiradas en los océanos que rodean al país, además de elementos gráficos modernos y tecnología orientada a mejorar la ventilación durante los partidos.

Con este reconocimiento, Colombia no solo busca ser protagonista dentro de la cancha, sino que también destaca por una de las indumentarias mejor valoradas por la prensa especializada durante el Mundial 2026.