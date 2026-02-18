Una nueva obra de innovación podría transformar de manera definitiva la forma de viajar. China desarrolla un tren submarino que cruzará el estrecho de Bohai para conectar las 123 millas que separan las penínsulas de Liaodong y Shandong. La red ferroviaria tiene como objetivo primordial reducir a 40 minutos los trayectos que en automóvil requieren aproximadamente 6 horas. Las penínsulas de Liaodong y Shandong están separadas por el estrecho de Bohai, lo que requiere un recorrido en automóvil que supera las seis horas. Esta región, situada en el noreste de China, presenta alta actividad económica, sin embargo, la geografía entre las ciudades de Dalian y Yantai constituye un desafío significativo para el comercio y el intercambio cultural. La obra tiene como principal objetivo potenciar la integración económica de dos zonas estratégicas para el comercio. De esta manera, el Bohai Strait Tunnel se posiciona como una de las principales soluciones. Se trata de una red ferroviaria que irá por debajo del Mar Amarillo mediante un túnel submarino y permitirá llegar al otro lado en tan solo 40 minutos. El proyecto del tren submarino contempla un trayecto de 123 kilómetros y una inversión que superará los 220.000 millones de yuanes, lo cual es equivalente a 36.000 millones de dólares. Se busca que no solo sea apto para el transporte de pasajeros, sino también para mercancías de manera que se potencie el comercio. Las autoridades estiman que, una vez en funcionamiento, genera ingresos por 20.000 millones de yuanes por año. El proyecto contempla la creación de dos túneles principales para los trenes que alcanzarán hasta los 250 kilómetros por hora. También, un paso central de servicio para mantenimiento y evacuación. La construcción del Bohai Strait Tunnel contempla un gran desafío no solo por la geografía, sino que implica perforar el mar y atravesar zonas de actividad sísmica. En la misma línea, los ingenieros deberán buscar una solución para poder implementar un sistema eficiente de ventilación impermeable para garantizar la salud de los pasajeros. El proyecto del Bohai Strait Tunnel actualmente se halla en fase de planificación y análisis. Desde el Gobierno se anticipa que su desarrollo y ejecución demandarán entre 10 y 15 años debido a la envergadura de la obra. Una vez finalizado, el tren submarino permitirá un aumento significativo en el turismo entre las penínsulas, facilitando el acceso a atracciones culturales y naturales de la región.Expertos anticipan que la obra generará miles de empleos durante su construcción, impulsando la economía local y mejorando la infraestructura de transporte en el noreste de China.