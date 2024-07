"Yo recomiendo invertir en la Argentina": cuánto se disparó el dólar y se desplomó el mercado desde este tuit de Elon Musk

Al contrario de lo que se suponía en aquel momento, el apoyo de Elon Musk al gobierno de Javier Milei no desembocó en una baja del dólar y una suba de los bonos y acciones argentinas. O al menos hasta ahora.

"Yo recomiendo invertir en la Argentina", afirmó el magnate el 6 de mayo pasado en la red social X (ex Twitter), de la cual es su propietario.

Esta publicación citaba a otra en la que se observa al también dueño de Tesla junto al presidente argentino, su hermana Karina y Gerardo Werthein, embajador en EE.UU.

Sin embargo, la recomendación de Musk no surgió por ahora mucho efecto entre los inversores globales. Y menos aún en el sector financiero.

En este sentido, el dólar blue cerró aquel día a $ 1045 para la venta en las cuevas de la City porteña. Trescientos sesenta pesos menos en comparación con el precio al que llegó hoy la divisa estadounidense paralela: $ 1405.

A su vez, el valor del dólar cripto se ubicaba en $ 1094 para la venta. Bastante lejos de los $ 1406,50 a los que cotiza este lunes 1° de julio...

No muy distinto fue el panorama en estos casi dos meses con respecto a algunos de los principales bonos y acciones argentinas que cotizan en la Bolsa. Uno de estos ejemplos es el bono Global 2029, que el 6 de mayo cotizaba a u$s 63,15 y este lunes cerró a u$s 55,61.

Asimismo, el riesgo país se encontraba el lunes 6 de mayo en 1229 puntos. Mientras que hoy el mismo índice superó las 1500 unidades básicas.