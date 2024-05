Lo dice Bill Gates: esta es la profesión que corre riesgo por la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial (IA) llegó para quedarse y trajo consigo una serie de soluciones a infinidad de problemas o tareas diarias. Sin embargo, ante el auge de la tecnología, actividades cotidianas de los seres humanos corren peligro.

Stephen Hawking fue uno de los científicos que habló sobre esta problemática. Aunque, en la actualidad, Bill Gates, cofundador de Microsoft, alertó a la población sobre posibles cambios en la educación.

El magnate aseguró que vivimos en una " revolución de la inteligencia artificial ". Sin la intención de considerar esto como una cuestión positiva, aseguró que ChatGPT es la principal amenaza para los maestros .

"Las herramientas de IA llegarán a esa capacidad, y serán buenos tutores, como cualquier humano", indicó Gates, quien dio a entender que brindará la posibilidad de aprender a leer y escribir sin necesidad de una persona que nos enseñe .

Inteligencia Artificial: ¿qué dijo Bill Gates sobre ChatGPT?

"Los chatbots basados en IA tienen un entrenamiento increíble a la hora de leer y escribir", afirmó el desarrollador de software en una conferencia en San Diego, quien además alertó los problemas que esto puede generar en el sector de la docencia.

"En poco tiempo, los chatbots de IA serán más asequibles y accesibles. Esto debería ser un nivelador de educación, ya que tener acceso a un tutor humano es demasiado caro para la mayoría de los estudiantes ", precisó.

No obstante, Bill Gates consideró que la Inteligencia Artificial no pondrá en aprietos a la educación en el corto plazo, principalmente a la labor de los maestros. Pero, aconsejó a los trabajadores adaptarse a los cambios tecnológicos para "que no se les vuelva en contra" .

Bill Gates: ¿cuáles son las profesiones que sobrevivirán a la Inteligencia Artificial?

El cofundador de Microsoft señaló que, más allá de la aparición y avance de la IA, las profesiones ideales para desarrollar, que sobrevivirán a la tecnología, vincula a quienes trabajen en el sector de la energía, biología o la misma Inteligencia Artificial.

Inteligencia Artificial: ¿cuáles son los empleos más afectados?

OpenAI, la empresa que fundó ChatGPT, confirmó que hay 10 trabajos en riesgo por el surgimiento de la Inteligencia Artificial. En ese sentido, al menos el 80% de los empleos sufrirán inconvenientes a futuro:

Traductores Matemáticos Gestores, contables y auditores Analistas financieros Analistas de noticias, reporteros y periodistas Analistas demoscópicos

Secretarios jurídicos y asistentes administrativos Diseñadores de interfaz de usuario e internet Relaciones públicas Ingenieros de blockchain