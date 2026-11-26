Durante mucho tiempo medimos la evolución del emprendedorismo a partir de indicadores como la cantidad de startups creadas, el capital invertido o los unicornios que surgieron. Son datos relevantes, pero no cuentan toda la historia. Un ecosistema también se mide por cuánto logramos, entre todos, acompañar a las empresas en las distintas etapas de su desarrollo, conectar talento con oportunidades y hacer que la experiencia de quienes ya recorrieron un camino esté disponible para quienes recién empiezan.

El panorama que vemos empieza a moverse: en lo que va del año ya se anunciaron nuevas rondas. No es todavía una tendencia consolidada, pero sí una señal de que el mercado vuelve a mirar a la Argentina. Eso no significa que el capital esté disponible para cualquiera: llega, pero con una vara más exigente.

Hoy, para una compañía, crecer rápido ya no alcanza como argumento. Los inversores miran cada vez más de cerca la rentabilidad, la solidez de los unit economics, la validación del modelo y la capacidad del equipo para ejecutar. Es una evolución saludable: obliga a construir negocios con fundamentos y no solamente a perseguir métricas de crecimiento. Pero también eleva la exigencia para quienes están emprendiendo. Validar una hipótesis, encontrar el modelo adecuado y tomar decisiones a tiempo requiere experiencia, perspectiva y, muchas veces, alguien que pueda hacer las preguntas correctas en el momento indicado.

Las conexiones como infraestructura para crecer

En este escenario, las conexiones dejan de ser un complemento y se vuelven parte de la infraestructura que necesita una compañía para crecer. Un mentor puede ayudar a evitar un error costoso; una empresa puede convertirse en el primer cliente de una startup; un inversor puede aportar una mirada que permita ajustar el modelo antes de salir a buscar capital. No se trata de reemplazar el trabajo del fundador, sino de ampliar sus posibilidades de tomar mejores decisiones.

La inteligencia artificial vuelve esta conversación todavía más relevante. Hoy construir un producto es más accesible que hace algunos años. Las herramientas reducen barreras técnicas, aceleran procesos y permiten que equipos pequeños desarrollen soluciones que antes requerían estructuras mucho más grandes. Pero esa facilidad también eleva la competencia. Cuando más personas pueden construir, el diferencial pasa por entender qué problema vale la pena resolver, llegar al cliente indicado y desarrollar una propuesta que sea difícil de reemplazar. La tecnología amplía las posibilidades; el criterio sigue siendo una responsabilidad humana.

Qué hace maduro a un ecosistema

Por eso, un ecosistema maduro no es simplemente aquel que tiene muchos actores, sino aquel en el que esos actores logran complementarse: emprendedores, mentores, inversores, grandes compañías, universidades, el Estado y las organizaciones que acompañan. En la práctica, eso significa que el conocimiento no quede encerrado en una empresa, que los fondos puedan conocer de cerca a los emprendedores antes de que necesiten levantar capital, que las grandes compañías se animen a trabajar con startups y que quienes ya construyeron una empresa encuentren tiempo para acompañar a otros.

No siempre es sencillo: cada uno tiene sus propios tiempos, prioridades e incentivos. Pero esa diferencia de perspectivas también es lo que puede enriquecer las decisiones.

Desde Endeavor, al trabajar con emprendedores, mentores, inversores, grandes compañías y universidades, vemos cuánto puede cambiar el recorrido de una empresa cuando esas experiencias se encuentran. En 2026, más de 50.000 personas en la Argentina se acercaron al emprendedorismo a través de nuestros eventos y programas. También sabemos que todavía hay mucho por hacer para que esas oportunidades lleguen a más personas y a más lugares. El desafío es fortalecer las conexiones locales y vincularlas con redes de alcance nacional e internacional.

Cuando pienso en 2027, entonces, no me parece suficiente preguntarnos cuánto capital llegará o qué sectores van a concentrar la atención. También deberíamos preguntarnos cuántas empresas van a encontrar el acompañamiento que necesitan para dar su próximo paso; cuántos emprendedores van a poder acceder a una conversación que les cambie una decisión; cuántas oportunidades van a surgir de la colaboración entre actores que, de otro modo, seguirían trabajando por separado.

Porque lo que construimos entre todos no se mide solamente por los casos excepcionales que logramos producir, sino por nuestra capacidad de generar condiciones para que cada vez más empresas puedan crecer. Ese es un desafío compartido. Y es, también, una responsabilidad que empieza mucho antes de que llegue la próxima ronda de inversión.