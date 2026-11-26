En 2027 se repetirá un suceso que, afortunadamente, a los argentinos nos parece cada vez más normal, pero que debe valorarse: se celebrará democráticamente una elección presidencial. La democracia republicana es la base de la libertad y del desarrollo económico al que debemos aspirar.

Es necesario afianzar la estabilidad y el crecimiento económico de los últimos años para encauzar definitivamente a la Argentina en la senda del desarrollo. Esta es una oportunidad para nuestro país y una responsabilidad que interpela tanto al sector público como al sector privado.

Responsabilidades públicas y privadas en el desarrollo del crédito

Por el lado del sector público, las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen la responsabilidad de crear las condiciones para que la actividad económica privada pueda hacer su parte. Esto implica un manejo eficiente y austero de la cosa pública, de manera que el Estado no termine siendo una carga que limite o impida el crecimiento económico. Esta responsabilidad compete tanto al oficialismo como a la oposición, a través de sus representantes en los poderes ejecutivos y legislativos de la Nación, las provincias, CABA y los municipios.

El sistema financiero, por su parte, tiene el rol de intermediar eficientemente el ahorro de la sociedad y transformarlo en créditos para empresas y familias. También debe brindar servicios de pago de calidad. Cuenta con los recursos humanos, la tecnología, el capital y la capacidad de gestión empresarial necesarios para generar el crédito que permita financiar el crecimiento económico de los próximos años.

Condiciones para el desarrollo del crédito

El crédito bancario en términos reales viene creciendo a buen ritmo desde 2024. Sin embargo, su nivel en relación con el PBI sigue siendo, por amplio margen, el más bajo de la región y muy inferior al que necesita la economía. Actualmente representa el 12,6% del PBI. Debemos aspirar a alcanzar el 25% en los próximos años y, a partir de allí, seguir creciendo para acercarnos al promedio de la región, que se sitúa en torno al 50%.

Evolución del crédito bancario (% del PBI; sector privado) Fuente: Adeba en base a datos del BCRA

La intermediación financiera de los ahorros necesita condiciones adecuadas para crecer. No hay forma de forzar su desarrollo, en la Argentina eso ya se ha intentado. Solo se pueden generar las condiciones para que los ahorros se canalicen al sistema financiero y los bancos los transformen en crédito.

Las condiciones que hacen posible el crédito

Los países que han tenido éxito a la hora de expandir el crédito se caracterizan por contar con una macroeconomía estable y cuentas públicas ordenadas; un banco central independiente; una moneda confiable y libremente convertible; cierta previsibilidad de las tasas de interés; ausencia de impuestos distorsivos sobre la intermediación financiera; un marco regulatorio prudencial robusto, pero no dirigista; y libertad de mercado. Todo esto genera la confianza necesaria para que la sociedad canalice sus depósitos al sistema financiero; los depósitos son la materia prima del crédito.

El futuro del crédito en la Argentina

La mayoría de las condiciones necesarias para el desarrollo del crédito mencionadas anteriormente han estado ausentes durante las últimas décadas en la Argentina. Desde 2024 se ha avanzado en la dirección correcta en varias áreas. Sin embargo, aún quedan temas por resolver y es necesario, además, asegurar que los logros alcanzados se mantengan en el tiempo.

En 2027, por tratarse de un año de elecciones presidenciales, el denominado «ciclo político» jugará un papel importante en la evolución del crédito.

En la medida en que las opciones políticas con posibilidades de ganar las elecciones brinden certidumbre respecto de la consolidación de las condiciones básicas para el crecimiento del sistema financiero, el crédito continuará creciendo. Por el contrario, si el proceso electoral genera incertidumbre sobre el equilibrio fiscal y la orientación de la política económica, la evolución del crédito se verá afectada.

Es indudable que la expansión del crédito es beneficiosa para el país y constituye un instrumento para el progreso socioeconómico de sus habitantes. El crédito es desarrollo y movilidad social.

Por ello, generar las condiciones para el desarrollo del crédito debe ser una política de Estado, independientemente de las ideologías políticas. Es de esperar que los dirigentes políticos de nuestro país tengan la madurez necesaria para que las legítimas disputas electorales no afecten algo tan importante para la sociedad como el acceso al crédito.