Si los mercados se anticipan, al parecer en Argentina lo hacen con mayor intensidad. A un año de la elección presidencial el mercado entró ya entró en modo electoral. Según nuestro Indicador de Fragilidad Financiera, el deterioro de las principales variables que permiten anticipar un salto brusco del tipo de cambio se equipara a la dinámica que dio lugar al acuerdo con el FMI en 2025. Sin embargo, comparativamente, ese mismo indicador tuvo un descenso de 79% respecto a noviembre 2023 (“la herencia”) o de 50% si se lo mide contra el deterioro de la elección de medio término.

Pero cuando se analiza el momento exacto en el que el riesgo país local comenzó a divergir respecto de comparables, aparece un día muy concreto: 28 de julio. Ese día el Tesoro decidió vender dólares para evitar que el tipo de cambio cruzara los $ 1500 y eso dejó claro que el ancla para llegar a las elecciones lo más cerca de la promesa electoral de eliminar la inflación era, una vez más, la cambiaria. Sin acceso a mercado y con la venta de dólares para personas liberada, la cuenta para 2027 lucía compleja con riesgo país en 400pb. Ni que hablar ahora, con viento ¿de frente? Veamos.

El dólar quieto ya no alcanza para crecer

Los shocks bélicos (Rusia y Medio Oriente) implicaron un efecto positivo sobre el sector externo de Argentina, que hoy goza de términos del intercambio cercanos a máximos históricos. El estructuralismo latinoamericano se popularizó, de la mano de Prebisch, asociando los ciclos económicos de países como Argentina a los movimientos de los términos de intercambio: este tipo de países crecían cuando los precios de exportación de sus recursos naturales eran altos y viceversa. Es una victoria teórica algo pírrica para un gobierno libertario refutar a Prebisch, puesto que las inconsistencias del programa macroeconómico lograron combinar términos del intercambio excepcionalmente altos con una recesión ¿por qué?

En principio, aparece una diferencia respecto al pasado: retrasar el tipo de cambio era una fórmula infalible para crecer de cara a la elección (y tener que ajustar después). Esta estrategia inconsistente tuvo lugar en todos los años de elecciones desde 2011 a la fecha, con la excepción de 2019. La clave para entender por qué esta vez atrasar el dólar no nos hace crecer, sino caer, es que actualmente el ancla cambiaria viene de la mano de una apertura comercial récord para estándares argentinos: en 2025 tanto el coeficiente de apertura como el coeficiente de importación tocaron un máximo histórico desde la salida de la Convertibilidad, con un 55% y 31%, respectivamente.

Esta apertura no ocurre “en la nada” y combina una razón local con un fatal timing internacional. La razón local es sencilla: la apertura ocurre luego de la cerrazón del comercio de 2023, que nos llevó a ser el país más caro en dólares de la región en bienes semi-durables y durables. Pero la falta de timing internacional es ostensible. La apertura ocurre en el medio de una guerra comercial mundial desatada luego del “Liberation Day” y con una China que, ante una desaceleración de su consumo interno luego del estallido de su burbuja del real estate, decide no sacar el pie del acelerador y salir a exportar a cualquier precio (metafórica y literalmente hablando).

La apreciación combinada con la apertura implica que los salarios del sector transable de la economía tienen presión “asiática”, esto es, a la baja. Pero esa presión no es solo por la competitividad-precio que tiene hoy todo el conglomerado asiático, sino también debido al tremendo salto de productividad respecto a, por ejemplo, lo que ocurría en la Convertibilidad. Argentina compite hoy con una economía no-capitalista que decide salir a exportar de manera agresiva. El combo implica un alto ratio de sacrificio para el programa antiinflacionario: el costo que paga la economía para abandonar la inflación de 3 dígitos es alto si se lo mide sobre un mercado de trabajo que deteriora ingresos y calidad del empleo.

Un año electoral bajo presión

En este marco 2027 no luce como un paseo por el parque, sino más bien como uno por el estrecho de Ormuz. Un presidente que decide atarse al mástil invita a los inversores a tirarse del barco (vender bonos), toda vez que la sociedad cambió sus prioridades: mientras que cuando Milei asumió más de la mitad de la población elegía la inflación como su principal problema, hoy esa prioridad aparece en el mercado de trabajo, siendo empleo y bajos ingresos las preocupaciones que afectan a más de la mitad de los argentinos. Del lado de la oposición, la falta de liderazgo y los antecedentes (principalmente, el del FdT) aumentan el riesgo para los tenedores de bonos. Eso aumenta el riesgo país, dispara la expectativa de devaluación y presiona al alza la tasa de interés, reduciendo las chances de una recuperación del crédito de cara a 2027.

Culpar de todo al riesgo político es ignorar que el actual esquema macroeconómico ya requirió de 3 rescates (el blanqueo, el FMI y el swap de EEUU) y promete, de cara a 2027, otros 2 rescates: el swap de China y, nuevamente, el swap de EEUU. La política económica tiene siempre 2 componentes, el fiscal y el monetario. Para la LLA el primero es claro y excluyente. Para el mercado, el segundo es entre indescifrable e inconsistente. Pagar deuda con el swap de China es parecido a pagar la hipoteca con la tarjeta de crédito. Y usar nuevamente el swap de Bessent se parece mucho a un ebrio que no para de bañarse en un mar picado porque sabe que el guardavida no puede dejar que se ahogue (¿será tan así?). Aún más importante, es difícil pensar en un escenario en el cual se puedan usar, el mismo tiempo, swaps que cada país diseñó e implementó para desplazar la esfera de influencia económica, financiera y geopolítica de su rival.

El verdadero riesgo político

Ese es el verdadero riesgo político: el riesgo que la política utilice sistemáticamente estrategias económicas cortoplacistas o, más bien, populistas, para ganar la próxima elección. Porque existen populismos a ambos lados de la grieta: están los que regalan pesos sin respaldo y están los que regalan dólares prestados.

Blindar la economía argentina del ciclo político requiere, paradójicamente, de un acuerdo político que, de base, debe tener un banco central independiente que no pueda financiar al fisco como en el pasado, pero que tampoco pueda atrasar el tipo de cambio y conseguir dólares prestados para anclarlo. Sin dudas, 2027 no será el año en el que veamos esa tan necesaria independencia.