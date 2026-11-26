A comienzos del siglo pasado, el filósofo austríaco Otto Neurath utilizó una figura para representar los desafíos de una sociedad que todavía hoy sirve para pensar la política: somos como marineros obligados a reconstruir su barco en alta mar, tabla por tabla, sin la posibilidad de llevarlo nunca a un dique seco para desarmarlo y empezar de nuevo. Los Argentinos pensamos los procesos electorales con una lógica contraria: imaginamos frente a cada elección que hay un riesgo cierto de naufragio o de que decidamos llevar el barco a un astillero donde todo vuelve a construirse desde cero. Sin embargo, la forma más inteligente y cautelosa de mirar el 2027 sea pensar, más allá de si el barco cambia o no de capitán, qué tablas del barco llegaron para quedarse y cuáles necesitan ser reemplazadas para seguir navegando.

El economista Douglass North, premio Nobel en 1993, sostenía que las instituciones son las reglas del juego de una sociedad, y que son esas reglas, más que las convicciones de quienes gobiernan, las que terminan orientando la conducta colectiva. Visto así, lo decisivo de 2027 quizás no sean las ideas de quien resulte electo, sino el sistema de incentivos que ya quedó instalado en la escena y balizará el proceder. Después del esfuerzo social que significó bajar la inflación, cuesta imaginar a un gobierno, de cualquier signo, dispuesto a pagar el costo político de reavivarla con una expansión fiscal. La estabilidad dejó de ser una bandera de un sector y pasó a ser una demanda de la sociedad, y en eso funciona como un límite para cualquier gobernante.

Brasil ofrece un ejemplo elocuente. En 2002, a pocos meses de las elecciones, Lula da Silva, el candidato que durante años había encarnado la ruptura, publicó la “Carta al Pueblo Brasileño”, donde se comprometía a respetar el equilibrio fiscal, las metas de inflación y el tipo de cambio flotante heredados del gobierno de Fernando Henrique Cardoso. No fue una conversión ideológica, sino un reconocimiento de las reglas del juego: el Plan Real había instalado la estabilidad como una conquista que la sociedad no estaba dispuesta a resignar. Lula ganó, sostuvo ese marco y concentró sus cambios donde había margen, como en la política social con la creación de Bolsa Familia. Fue alternancia sin reversión. Continuidad con correcciones.

Las tablas que llegaron para quedarse

¿Qué tablas del barco argentino parecen difíciles de arrancar? La primera es el equilibrio fiscal. Después de años en que el déficit se financió con emisión y se pagó con inflación, la sociedad aprendió a reconocer esa relación, y cualquier gobierno que la descuide sabe que el castigo llegará pronto, en las góndolas y en las urnas.

La segunda es una política social distinta: la expansión indiscriminada del gasto tiene poco espacio en un contexto de restricción fiscal, y las transferencias directas, sin intermediarios, parecen haber ganado una legitimidad difícil de revertir. A eso se suma una tercera: tarifas de servicios públicos más cercanas a sus costos, que nadie disfruta pero que pocos imaginan volver a congelar como antes. Ninguno de estos parámetros es inamovible, pero alterarlos tiene hoy un costo político mucho más alto que sostenerlos.

Si el equilibrio fiscal parece haberse vuelto un piso compartido, el debate de 2027 se trasladará a otra pregunta: no si hay que ordenar las cuentas, sino cómo y a costa de quién. Ahí sí aparece margen para correcciones. La competitividad, golpeada por un tipo de cambio apreciado y costos internos dolarizados; la infraestructura, convertida en un cuello de botella tras la retirada de la obra pública; los ingresos de jubilados y asalariados, y el financiamiento de áreas como las universidades o la salud.

Pero atender esas demandas sin resignar el equilibrio exige financiarlas. Y ahí puede estar la verdadera reversión: no en el gasto descontrolado, sino en la reposición de algunos impuestos que se redujeron en estos años, como los derechos de exportación, para redistribuir la carga del esfuerzo. El superávit se mantendría; lo que podría cambiar es quién lo sostiene. El rumbo seguiría, pero con otro pulso en el timón.

Un nuevo capitán, el mismo barco

Hay, además, un incentivo más que empuja en esta dirección: la probable segunda vuelta. Si ninguna fuerza alcanza los umbrales para ganar en primera, oficialismo y oposición deberán disputar a un electorado de centro que no quiere volver atrás, pero tampoco está dispuesto a sostener el rumbo a cualquier costo. Y ese electorado exige concesiones.

Podríamos ver a un oficialismo que admita la necesidad de hacer más tolerable el esfuerzo para los sectores más vulnerables, y a una oposición que reconozca que cierto orden macroeconómico es condición, y no obstáculo, para el crecimiento con equidad que promete.

Si así ocurre, 2027 no será un plebiscito entre el naufragio y la salvación, sino una discusión sobre cómo seguir navegando. Como en el barco de Neurath, nadie podrá llevar la Argentina a un dique seco para empezar de cero. Lo que estará en juego es cuáles tablas se reemplazan, y quién tendrá el pulso para hacerlo en alta mar.